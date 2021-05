Nel pomeriggio il bus è un miraggio 

Arrivare da Tortolì con un mezzo pubblico a Elini e di Arzana, di pomeriggio, oggi non è possibile. Il pullman da Tortolì raggiunge Lanusei, con una tratta che non include fermate nei due paesi. Gli scali risultano fondamentali per studenti, lavoratori, e turisti che non possiedono un mezzo di trasporto proprio e si devono affidare al servizio pubblico per fare rientro a casa. I sindaci di Arzana, Angelo Stochino, 51 anni, e di Elini Vitale Pili, (52), hanno inviato una lettera all’assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde, all’amministratore unico dell’azienda sarda trasporti, Roberto Neroni, (74) e al direttore centrale di Arst Carlo Poledrini, (61), per chiedere il passaggio e conseguenti fermate dell’autobus anche nelle due comunità.

Disservizio

Il servizio è quanto mai essenziale secondo i primi cittadini. In questo periodo di ripresa e di riaperture c’è la necessità di avere a disposizione una tratta serale. «I comuni di Arzana ed Elini non sono attualmente serviti dal servizio di trasporto pubblico per la tratta serale di ritorno da Tortolì - scrivono i sindaci -. Il percorso di rientro dalla cittadina raggiunge direttamente Lanusei escludendo le due comunità». I viaggiatori che necessitano di questo servizio sono circa ventisette ad Arzana e sette ad Elini. «Le due comunità sono le uniche in Ogliastra a essere prive di una linea di collegamento di trasporto pubblico per il rientro serale da Tortolì - proseguono gli amministratori -. Tale mancanza rappresenta un grande problema che tuttavia può essere risolto con un utilizzo irrisorio di risorse».

Soluzioni

Con l’appello dei sindaci agli uffici preposti si chiede una soluzione della questione. «Chiediamo che la tratta di autobus ad oggi disponibile, che collega Tortolì a Lanusei in orario serale successivo alle 18, venga integrata attraverso l’inserimento di due ulteriori fermate ubicate nei comuni di Arzana ed Elini». La richiesta dei sindaci verrà vagliata in tempi brevi in assessorato. «Valuteremo sicuramente la situazione e cercheremo di risolverla nel minor tempo possibile – ha detto l’assessore ai trasporti Todde - c’è un calcolo di passeggeri da fare, ma la questione sarà presto sotto valutazione degli uffici, e avvieremo la procedura affinché queste tratte vengano inserite». La vicenda potrebbe quindi andare a buon fine senza troppe attese. «Abbiamo fornito all’assessorato gli aspetti tecnici della questione - ha fatto sapere il direttore centrale di Arst Poledrini - siamo fiduciosi che si concluda».

