«Nel piano sanitario solo briciole» 

«Dal prossimo lunedì cesserà l’attività lavorativa di quattro anestesisti e il Cto d’Iglesias non potrà più garantire gli interventi chirurgici programmati». Questo nuovo allarme per la sanità del Sulcis, lanciato dal consigliere regionale Giorgio Oppi, ha creato nuovo sconcerto, ieri mattina, durante la conferenza sulla bozza del Piano regionale dei servizi sanitari che si è tenuta nell’aula consiliare del Comune di Villamassargia.

L’incontro

Un confronto e un approfondimento tra i sindaci, organizzazioni professionali, partiti politici, sindacati e consiglieri regionali, che ha confermato non solo il continuo stato di crisi del sistema sanitario territoriale, ma anche le perplessità riguardo l’impatto del nuovo Pnrr sul Sulcis Iglesiente, definito condivisibile nei principi istitutivi, ma a rischio efficacia per via della carenza di personale. Voluta ed organizzata dall’Opi Carbonia Iglesias, la conferenza ha sciorinato i dati e i numeri presenti e previsti nella bozza: «Il principio guida del Piano è condivisibile rispetto alla costruzione di una rete di medicina territoriale intorno alla persona – ha dichiarato il presidente dell’Opi Graziano Lebiu – ma occorre interrogarsi sulla ripartizione e sulla collocazione delle strutture di assistenza previste». I numeri del piano parlano chiaro. Delle 48 case della salute previste in Sardegna sono una avrebbe sede nel Sulcis, dei 35 ospedali di comunità soltanto 2, e delle Cot (centrali operative territoriali 3 sulle 24 previste. Traducendo in in euro, significa che dei 177 milioni e mezzo euro a disposizione per l’Isola, al Sulcis Iglesiente al momento si è previsto di destinarne 8 milioni e 198 mila euro. «Briciole», ha sintetizzato Lebiu.

Il dibattito

«Si è in ritardo, ma questo tipo d’incontri sono fondamentali per per avere la concreta possibilità di esporre i problemi e chiedere di porvi rimedio – ha sottolineato Giorgio Oppi – farò di tutto per presentare nelle opportune sedi un ragionamento complessivo sulla nuova ripartizione delle strutture e delle risorse». Per la segretaria regionale Uil, Francesca Ticca, «la classe politica continua ad avere dei tempi di risposta del tutto differenti da quelli delle esigenze del cittadino e soprattutto sbaglia nel voler centralizzare la sanità pubblica». Il vicesindaco di Calasetta Roberto Sinzu, sottolineando i problemi dei centri più piccoli, ha evidenziato «l’importanza di una sinergia fra enti e istituzioni per risolvere l’emergenza». Un’emergenza drammatica: «A Carloforte non esiste nemmeno un ambulatorio per le visite o per l e ricette», ha rivelato Patrizia Congiu, medico generico. Per il segretario del sindacato Medici mediatri Paolo Zandara la situazione sanitaria territoriale si è aggravata.