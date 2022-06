Nel nuovo Consiglio scoppia la pace  

«Mi inorgoglisce che in questa sala oggi ci sia una grande componente femminile», afferma Michela Vacca, «per me la parità di genere è una grande battaglia e ogni gradino che si fa è un grande passo per riuscire a raggiungerla». Rivolgendosi al consigliere Alessandro Piras, invece, gli ha garantito tutto il suo appoggio e sostegno per «lavorare e abbattere tutte le barriere, non solo architettoniche».

I toni sono distesi. Auguri e sorrisi, applausi a ogni intervento. La commozione aleggia tra le new entry. Sembrano lontani i tempi in cui nella stessa aula regnavano veleni e malumori. Prima del giuramento il sindaco Pietro Pisu ha voluto personalmente donare un bouquet di rose a tutte le consigliere.

Soffia un buon vento nell’aula di via Giofra dove ieri ha debuttato il nuovo Consiglio comunale. La parola d’ordine è «condivisione», ripetuta a più riprese sia dai consiglieri di maggioranza che di opposizione. «Sembra un matrimonio, i buoni propositi non mancano», commenta il pubblico.

Soffia un buon vento nell’aula di via Giofra dove ieri ha debuttato il nuovo Consiglio comunale. La parola d’ordine è «condivisione», ripetuta a più riprese sia dai consiglieri di maggioranza che di opposizione. «Sembra un matrimonio, i buoni propositi non mancano», commenta il pubblico.

I toni sono distesi. Auguri e sorrisi, applausi a ogni intervento. La commozione aleggia tra le new entry. Sembrano lontani i tempi in cui nella stessa aula regnavano veleni e malumori. Prima del giuramento il sindaco Pietro Pisu ha voluto personalmente donare un bouquet di rose a tutte le consigliere.

Le deleghe

Nel ricordare gli incarichi già affidati al gruppo della maggioranza il sindaco Pisu ha delegato Ninni Piludu quale rappresentante del Comune di Quartucciu al parco di Molentargius. Mentre Roberta Lixi sarà la capogruppo di maggioranza, suo vice Simone Santabarbara. All’opposizione lo stesso ruolo è andato a Michela Vacca che sarà affiancata da Franco Paderi.

«Mi inorgoglisce che in questa sala oggi ci sia una grande componente femminile», afferma Michela Vacca, «per me la parità di genere è una grande battaglia e ogni gradino che si fa è un grande passo per riuscire a raggiungerla». Rivolgendosi al consigliere Alessandro Piras, invece, gli ha garantito tutto il suo appoggio e sostegno per «lavorare e abbattere tutte le barriere, non solo architettoniche».

Il sindaco Pisu sottolinea la nuova “pace” scoppiata in aula: «Noi siamo qui a rappresentare una parte cospicua che ha creduto nel nostro programma nelle nostre persone. Questa deve necessariamente essere una nuova pagina lontano da veleni e attacchi personali. Per questo chiedo alla minoranza di essere collaborativi come noi lo saremo con loro. Mi auguro, però, che oltre a essere vigili e attenti l’opposizione sia anche molto propositiva. L’obiettivo comune è sempre il bene della nostra città».

La memoria

Inevitabile il ricordo di Tonino Meloni, l’ex vicesindaco scomparso in primavera proprio nell’Aula di via Giofra. «Io gioco sempre con la maglia del Quartucciu, diceva sempre Tonino», ricorda Walter Caredda, «candidarsi significa mettersi al servizio del cittadino. Bisogna ascoltare le esigenze dei cittadini, deve esserci una collaborazione tutti dobbiamo trovare dei punti d’incontro».

Gli fa eco il consigliere di maggioranza Ninni Piludu: «Dobbiamo lavorare tutti insieme nel rispetto dei propri ruoli e creare un gioco di squadra. Tonino quando mi incontrava, mi diceva: "fai a bonu”, ecco cerchiamo di fare tutti da bravi». A fine serata sono stati eletti anche i rappresentanti della commissione elettorale: Damiano Paolucci, Roberta Lixi, Ninni Piludu, mentre i supplenti saranno: Carla Atzori, Simone Santabarbara, Giovanni Meloni. Invece, per la commissione giudici popolari per la Corte d’assise e d’Appello sono stati scelti Simone Santabarbara e Carla Atzori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata