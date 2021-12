Nel mondo con le launeddas 

Sud e centro America, Africa e tutta Europa. Gli manca ancora il Giappone e l’Australia «ma prima o poi ci andrò». Andrea Pisu, 37 anni, è già uno dei suonatori di launeddas più affermati al mondo. Da quando ha iniziato – era il 1996, tournée in Olanda con un gruppo di Quartu – ha suonato al fianco di maestri della musica internazionale del calibro – solo per citarne alcuni - di Hevia, Modena City Ramblers, Kepa Junkera, Nadishana, Piero Marras, Enzo Favata e Paolo Fresu. Esibizioni da tutto esaurito in ogni parte del globo, col pubblico straniero che ama all’inverosimile quel suono magico. Un po’ meno nella terra dove quello strumento è nato «e questa è la cosa che più mi dispiace, abbiamo l’oro in casa e non lo sfruttiamo».

Il percorso

Studioso di due grandi maestri di Villaputzu come Antonio Lara ed Efisio Melis («i miei punti di riferimento»), Andrea Pisu non si è fermato alla classica musica delle launeddas: «Mi piace variare e in questi anni ho sperimentato un po’ tutti i generi, dalla musica leggera alla dance passando per il pop, il blues e il country». L’ultimo capolavoro una riproposizione di “The Sound Of Silence” in coppia con l’organetto di Vanni Masala con il quale sta portando avanti il progetto Fantafolk: «Prima era quasi un tabù creare un dialogo tra launeddas e organetto, oggi giriamo per i teatri di mezzo mondo e il pubblico non finisce mai di applaudire». Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti in carriera. Tra i tanti il premio “Maria Carta” nel 2005 e 2016.

La missione

Il sogno è quello di trasformare la Sardegna (e in particolare il Sarrabus) in una terra famosa per le launeddas oltre che per il mare: «Quanti turisti e musicisti – spiega – vanno in Irlanda per la musica irlandese? Possiamo farlo anche qui ritornando a come eravamo. Penso ai suonatori di launeddas in ogni bar, nei locali, nei ristoranti. Proprio come succede in Irlanda dove è consuetudine entrare in un pub e trovare i musicisti. Suonano e diffondano un’atmosfera suggestiva e identitaria». Vacanze a suon di musica di launeddas e non solo. «È una ricchezza inestimabile che nessuno però ancora prende seriamente in considerazione». E dunque «parliamone, confrontiamoci, facciamo qualcosa. Cerchiamo idee per sfruttare questa immensa risorsa musicale».