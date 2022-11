«Nel mio archivio migliaia di articoli sulla nostra città» 

Qui c’è la storia della città, ma anche del territorio, raccontata giorno per giorno, attraverso le cronache dei quotidiani, la documentazione prodotta da partiti, associazioni, in molti casi anche dalle aziende, dai sindacati, dalle istituzioni. Tra questi scaffali c’è una passione profonda che ha preso le forme dell’archivio. Giampaolo Medda ha raccolto migliaia di pagine, catalogate con attenzione e metodo. «Mi piacerebbe rendere fruibile al pubblico questo patrimonio», dice mostrando il lavoro di tanti anni. «Devo ancora completare la catalogazione, poi si vedrà, Spero di poter realizzare questo desiderio».

Memoria storica

La costruzione di questo castello della memoria comincia nel 1970. «Per me il giornale era il racconto della vita quotidiana, pensavo e me ne ero profondamente convinto, che gettare via il giornale sarebbe stato come cancellare pagine della vita. Mi chiedevo, ma distanza di qualche anno come si farà a sapere cosa è accaduto oggi?». Si trattava di custodire la memoria, per rendere il futuro più comprensibile. Giampaolo Medda, quindicenne, raccoglie quotidiani, riviste. «Ritagliavo gli articoli, mi piaceva leggere il racconto che davano dei fatti ai quali avevo assistito». I fatti erano soprattutto le riunioni politiche.

Politica e sindacato

Figlio di minatori, respirava come tanti allora a Iglesias e nel Sulcis, l’influenza delle lotte dei minatori, delle battaglie politiche e sindacali. Giampaolo vive le prime esperienze politiche militando nella Federazione giovanile comunista, scuola di formazione per quelle nuove generazioni, come del resto furono anche il Partito socialista e la Democrazia cristiana. «Mettevo da parte i documenti, i volantini, i manifesti. È il racconto del mio paese, del mio ambiente - mi dicevo -. In quei primi anni Settanta presero forma le prime grandi lotte dei minatori, le occupazioni nella Pasqua del ’71».Ma la passione non ammette limiti. «Sentivo il bisogno di conoscere tutto, più leggevo, più cresceva. Così cominciai a guardare anche nel passato. Ho cercato e trovato tanto».