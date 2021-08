Nel corallo, la storia e il futuro 

«La visita del presidente è stata una straordinaria occasione per la città e lascerà segni positivi per il futuro». Lo dichiara il sindaco Mario Conoci all’indomani della partenza di Sergio Mattarella che ad Alghero ha trascorso dieci giorni a cavallo di Ferragosto. «Aver valorizzato il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale è stato vincente e ha riscontrato infatti una straordinaria attenzione, non rituale, da parte del Capo dello Stato», spiega il primo cittadino.

Il dono

Il presidente ha avuto in dono un ramo di corallo rosso e, per sua figlia Laura, una collana rigorosamente con il marchio anti-imitazioni dell’Associazione Corallium Rubrum, a difesa della risorsa preziosa che si trova nei fondali di Alghero ma anche nelle botteghe artigiane del centro storico. «Abbiamo voluto – aggiunge Conoci - che fosse al centro della visita del presidente portando all’attenzione nazionale il simbolo della nostra città: una vetrina straordinaria per la cultura, per i nostri artigiani».

Il corallo è raffigurato pure nella pergamena che riproduce il documento originale con cui Pietro IV nel 1355 concesse alla città catalana lo stemma comunale e che il sindaco ha consegnato al presidente nella visita a Porta Terra. «L’oro rosso – precisa Mario Conoci - si collega in modo indissolubile alla città di Alghero, dove tanti artigiani hanno fatto la storia della lavorazione del Corallium Rubrum, e dove generazioni di pescatori hanno mantenuto viva una tradizione antichissima, caratterizzata purtroppo anche da tragedie che hanno segnato la comunità».

L’ex assessora

Anche l’ex assessora allo Sviluppo Economico, Ornella Piras, oggi consigliera tra i banchi dell’opposizione, plaude alla scelta di aver voluto omaggiare il presidente con il simbolo della città. «Un gesto importante», conferma, «a Mattarella è stata consegnata anche la brochure con i licenziatari del marchio, nato proprio per restituire alla città il vero significato di “Riviera del Corallo”. Il marchio è sinonimo di qualità. Una sorta di certificato di garanzia .

