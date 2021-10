«Nel centrodestra qualcuno ha tradito» 

«Assolutamente no. La bassa affluenza ha inciso, ma in misura marginale come del resto ha inciso sulle altre forze politiche. Certo, è chiaro che in un momento in cui si registra una forte disaffezione verso la politica le strutture partitiche ben strutturate e radicate hanno la meglio. Ma per il centrodestra i problemi sono stati altri».

«Solo le persone immature non si assumono le proprie responsabilità. Io, per la sconfitta della coalizione del centrodestra, mi assumo le mie, lo faranno tutti? Non mi riferisco solo a chi ha fatto parte del progetto ma anche a chi lo ha svuotato prima ancora che partisse».

Daniela Garau, a una settimana dal voto a Carbonia, accetta di analizzare il dato elettorale che ha visto la sua coalizione fermarsi al 12.95 per cento.

Tutta colpa dell’astensione?

«Assolutamente no. La bassa affluenza ha inciso, ma in misura marginale come del resto ha inciso sulle altre forze politiche. Certo, è chiaro che in un momento in cui si registra una forte disaffezione verso la politica le strutture partitiche ben strutturate e radicate hanno la meglio. Ma per il centrodestra i problemi sono stati altri».

Quali?

«Prima di tutto l’ufficialità della mia candidatura è giunta all’ultimo momento, ovvero qualche ora prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste. Questo ci ha messo in gravissima difficoltà anche nel messaggio, di scarsa coesione, arrivato agli elettori».

Gli alleati erano alla ricerca sino all’ultimo di un altro candidato?

«Non lo so: non sono mai stata seduta al tavolo delle trattative. Da ciò che mi risulta, sono partite da un piano locale per poi passare a un piano regionale che ha dato l’ultima parola. Non posso quindi dire se cercassero un altro nome o se ci fosse chi, nel centrodestra, non condivideva il nostro programma».

Ne condividevano un altro?

«È chiaro e riscontrabile che diverse forze di centrodestra si siano spostate a sinistra. Il bacino elettorale è stato svuotato da chi ha messo mille ostacoli a un progetto di centrodestra coeso e trasparente. Questo lo dicono i fatti».

Lo dicono le percentuali bassissime.

«Se andiamo a vedere il risultato del Patto civico c’è stata una crescita da uno a due consiglieri e in tutto, con la consigliera della Lega, la coalizione ne mette tre».

Mancano gli altri alleati.

«Evidentemente tutti devono fare una riflessione, perché se si dice che si va uniti bisogna esserlo davvero. Io mi assumo le mie responsabilità come ho sempre fatto: non sono certo io ad aver tradito quel progetto di centrodestra coeso. Evidentemente è stato tradito da altri».

Da chi?

«Non punto il dito su alcuna persona: ogni partito farà certo un’esame di coscienza. Dico solo che tante persone, che nel territorio hanno un ruolo forte grazie a un precedente contributo di un elettorato di centrodestra hanno deciso, fatto non nuovo a Carbonia, di dirottare i voti verso il centrosinistra».

Si candiderà ancora?

Oggi una considerazione sul futuro non si può fare. Non sono una professionista della politica, quel “professionismo” lo si ottiene dal consenso che i cittadini ti danno. Se non c’è bisogna prenderne atto. Ma continuerò a impegnarmi al massimo, per la mia città».

