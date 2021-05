Nei reparti è sempre zona rossa 

Da queste finestre per fortuna non si vedono le stradine affollate del centro e non arriva l’eco delle prime ore di festa. Non si scorgono i tavolini, le file davanti ai ristoranti, non si sente il cin-cin dei brindisi e non si percepisce l’euforia di una nuova stagione. L’alba della zona bianca, tra i piani degli ospedali, non spunta ancora: il buio dell’isolamento qui si prolunga e le distanze appaiono sempre esageratissime. Non è ancora tempo di visite, di abbracci e di sorrisi familiari, perché nei reparti il lockdown non è mai finito. E mentre l’isola si riprende un po’dei suoi vecchi ritmi di vita, per i pazienti non basta neppure l’Rt calante ad alleviare l’isolamento.

Tutto chiuso

Il cartello col divieto d’accesso non blocca il passaggio solo nei reparti in cui ogni giorno arrivano tutti quelli (per fortuna sempre di meno) che hanno avuto un incontro troppo ravvicinato col Covid. Nei reparti per positivi, certo, le regole sono più rigide, ma le visite restano sospese anche negli altri reparti. Qualche eccezione si fa giusto per le mamme che partoriscono, mentre per gli altri non c’è speranza. La videochiamata, dunque, resta l’unico modo per guardarsi negli occhi: mogli che chiamano i mariti, mamme che cercano i figli e figli che cercano le mamme. La fine del coprifuoco non spezza le barriere. Ogni ospedale gestisce i reparti a modo suo, ma per ora i reparti restano l’unica inviolabile zona rossa.

Fragili a rischio

L’emergenza non è passata, lo ricordano ogni giorno i virologi che sperano di non ritrovarsi a fare i conti con i contagi in salita nel cuore dell’estate. E per questo gli ospedali sardi non hanno intenzione di correre rischi. D’altronde di reparti chiusi si è raccontato fin troppo spesso. «Al momento – fanno sapere dalla Assl di Oristano – non è possibile prevedere una riapertura totale del San Martino agli esterni. Questo a tutela dei pazienti, che sono soggetti particolarmente fragili. In casi particolari, i direttori possono comunque disporre l’entrata dei parenti».

La vita quotidiana

Nelle residenze per anziani, dove per mesi si è assistito all’ecatombe dei nonnini, hanno adottato quasi ovunque l’idea gelida ma geniale delle stanze degli abbracci. Incontri ravvicinati e protetti dalla plastica. I vaccini a tappeto hanno fatto il resto: il calo dei contagi e la ripresa della vita. Con precauzioni e distanze, con turni e regole rigidissime. Negli ospedali, invece, ancora non hanno trovato una soluzione. «È disumano e inaccettabile che i pazienti ricoverati non possano ricevere le visite dei parenti anche vaccinati mentre aprono tutti gli esercizi commerciali, di ristoro e turistici – protesta Gianfranco Angioni, responsabile regionale di Usb Sanità – La mancanza di nuove disposizioni sanitarie non aiuta gli amministratori degli ospedali ad una ripresa di tutte le attività con un evidente danno verso gli operatori e verso gli utenti».

I desideri dei malati

In questi mesi di isolamento moltiplicato per mille lo hanno confessato in tanti: «Soffrire da soli, e spesso morire, è la cosa più disumana che ci potesse capitare di vivere». E basta fare un giro tra i reparti, dove ogni porta è blindata oramai da 15 mesi, per vedere gli sguardi smarriti di chi oltre alla dose quotidiana di farmaci vorrebbe anche curare un po’ lo spirito. «Ci accontenteremmo di vedere i nostri parenti anche a distanza – dice uno degli anziani che attende di poter uscire dal reparto di Medicina del San Francesco – I medici qui sono amorevoli e premurosi, ma non c’è ancora una terapia per curare questo sconfortante senso di isolamento».

