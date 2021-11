Nei reflui scorrono denari 

In origine, oltre dieci anni fa, il mezzo milione di euro stimato per l’acquisto delle due nastropressa (una sarà tenuta per scorta) era stato ceduto dallo stesso Consorzio ad Abbanoa che ora in buona sostanza li restituisce al mittente.

Dalla missione cagliaritana, Franco Ammendola, 70 anni, presidente del Consorzio industriale, è rientrato con l’accordo stipulato con i vertici di Abbanoa su alcuni interventi al depuratore. Abbiamo concordato di acquistare due nastropressa per fanghi con una spesa di 500 mila euro. Il macchinario, indicato per impianti medio-piccoli di trattamento fanghi, sarà utile soprattutto per interrompere situazioni critiche che in passato hanno generato inquinamento.

Secondo una prima stima l’attività di depurazione porterà 650 mila euro all’anno nelle casse del Consorzio. Abbanoa porterà a termine gli interventi di adeguamento in corso con un investimento di 4 milioni di euro. Risorse che ha ottenuto dai fondi Cipe per lo sviluppo e la coesione del programma regionale e di rilevanza strategica per il Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque.

Stop al passaggio del depuratore ad Abbanoa. Il Consorzio industriale se lo tiene stretto e rilancia il processo di valorizzazione a beneficio delle sue casse. Restano alle dipendenze dell’ente consortile anche gli operatori che, in linea con sarebbero dovuti passare a libro paga della società che gestisce il servizio idrico e fognario.

Secondo una prima stima l’attività di depurazione porterà 650 mila euro all’anno nelle casse del Consorzio. Abbanoa porterà a termine gli interventi di adeguamento in corso con un investimento di 4 milioni di euro. Risorse che ha ottenuto dai fondi Cipe per lo sviluppo e la coesione del programma regionale e di rilevanza strategica per il Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque.

La novità

Dalla missione cagliaritana, Franco Ammendola, 70 anni, presidente del Consorzio industriale, è rientrato con l’accordo stipulato con i vertici di Abbanoa su alcuni interventi al depuratore. Abbiamo concordato di acquistare due nastropressa per fanghi con una spesa di 500 mila euro. Il macchinario, indicato per impianti medio-piccoli di trattamento fanghi, sarà utile soprattutto per interrompere situazioni critiche che in passato hanno generato inquinamento.

In origine, oltre dieci anni fa, il mezzo milione di euro stimato per l’acquisto delle due nastropressa (una sarà tenuta per scorta) era stato ceduto dallo stesso Consorzio ad Abbanoa che ora in buona sostanza li restituisce al mittente.

Con tanto di svolta rispetto a quanto emerso negli ultimi anni: «Il Consorzio industriale - conferma il presidente - conserva la gestione. La depurazione ci garantirà un introito di 650 mila euro annui». Oro per le casse del Consorzio.

L’intervento

Al depuratore, che raccoglie i liquami di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Santa Maria Navarrese, è attualmente in corso un intervento di adeguamento. Il capitolato prevede la costruzione di una nuova sezione razionale, la demolizione di una linea esistente e la costruzione di una nuova linea biologica integrativa (denitrificazione, ossidazione, sedimentazione) per adeguare l’impianto alle esigenze relative a una portata di 15.533 metri cubi al giorno.

Previste anche la sistemazione della vasca esistente per l’equalizzazione dei reflui in arrivo, la demolizione della copertura in eternit del locale pressa e il rifacimento della copertura in pannelli sandwich alleggeriti con impermeabilizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata