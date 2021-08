Nei locali Green pass senza liti 

La vera sorpresa è che non ci sono brutte sorprese: gli esercenti chiedono il Green pass e i clienti che non ce l’hanno si accomodano ai tavoli esterni dei locali senza fare storie. I veleni che intossicano Facebook, insomma, non scorrono nelle strade di Cagliari, dove l’introduzione dei Green pass per sedersi nelle sale interne di bar e ristoranti non ha portato cali negli affari né contestazioni in stile no-vax. Tutti disciplinati, insomma: nel senso dei clienti. Qualche problema a trovare il pass sullo smartphone, magari, e anche un po’ di confusione per chi ha ricevuto il “passaporto” provvisorio dopo la prima dose di vaccino e intanto ha fatto anche la seconda, ma nel telefono non riesce a trovare il pass definitivo che ha sostituito quello provvisorio, scaduto.

Micro-censimento

Nelle strade della movida – Marina, Stampace e Castello – i gestori non si distraggono, ma la barriera (cioè la richiesta di esibire il lasciapassare assieme al documento d’identità) è ben salda anche al di fuori dal centro. L’unica eccezione è ai margini della zona più frequentata: un locale senza tavolini esterni nella zona di viale Trieste accoglie il cronista-cliente all’interno e non gli chiede il Green pass. E quando glielo si fa notare, ricordandogli che alla terza multa il locale è chiuso d’imperio, non sa come giustificarsi. Invece tutti gli altri si comportano secondo norma: senza Green pass, o certificato di guarigione o risultato di un tampone non più “vecchio” di 24 ore, l’interno dei locali resta irraggiungibile – anche quando l’esercente mastica amaro - tranne il bancone dei bar, dove in piedi si può consumare senza prescrizioni.

Il debutto

Matteo Marras lavora a “100 Montaditos” nel corso Vittorio Emanuele: «Certo, d’estate non è un problema far accomodare all’esterno chi non ha il pass», premette, «ma credo proprio che a novembre lo scenario sarà diverso: fuori non vorrà stare quasi nessuno». In effetti, introdurre l’obbligo nella bella stagione è una mossa che sa di marketing. E come dice Marras, anche Marco Piras (direttore di Old Square) è stupito per l’assenza di proteste: «Andò peggio quando introdussero l’obbligo di mascherina al chiuso, ora l’unico problema è il rallentamento nell’accettazione dei clienti. Qualche quarantenne», aggiunge, «ha l’appuntamento per la prima dose nei prossimi giorni e quindi non ha nemmeno il pass provvisorio, ma neanche loro protestano». Qualche passo più in là, all’Ex Tipografia, identico scenario.

Rinuncia in partenza

L’assenza di proteste ha un motivo semplice: «Chi non ha il Green pass, no-vax compresi, nemmeno chiedono di sedersi all’interno», sorride Nicolò Sanna di “Taccas”, sempre nel Corso. E ad agosto va bene: «Dubito che in inverno sarà la stessa cosa», s’impensierisce Francesco Scano, responsabile di Corso 12, «ma per ora quasi non dobbiamo chiedere: i clienti arrivano con il Green pass in mano o sullo schermo dello smartphone, turisti compresi».

Il nervosismo

E mentre a Sant’Avendrace la titolare di un ristorante con pochi tavoli esterni chiede il pass, ma poi non ne parla perché è furibonda per via di quest’obbligo, al Bar Centrale in piazza Yenne qualche tentativo di accomodarsi nella sala interna all’ora della colazione s’è visto: «Ci hanno provato diversi clienti, li ho fatti accomodare fuori anche se dicevano che avevano caldo», sospira la titolare Barbara Ghiani: «Non importa che cosa ne pensano loro o penso io: è la norma, noi esercenti abbiamo l’obbligo di farla rispettare». E lì a fianco, da “Incognito”, Tiziana Casti aspetta la prima “maestralata” serale per vedere se le richieste per la sala interna ci saranno: «Per ora, con questo caldo, vogliono tutti stare fuori».

Fuori centro

Le maglie non si allargano se si esce dalla zona della movida. Al bar Piazzetta Maxia 99, ad esempio, un piccolo tavolo con un cartello “Green pass” sbarra l’ingresso alla saletta interna: «Ma nessuno contesta», sorride Francesca Serra, la responsabile, «i clienti senza pass sono consapevoli che avranno un tavolo all’esterno». La guerra non c’è, o sta iniziando con una tregua estiva?

