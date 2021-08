Nei guai il pusher del monopattino 

Spacciava droga usando un monopattino elettrico, con cui si muoveva in maniera agile in ogni situazione. Gli uomini della Volante hanno arrestato un trentenne di origini africane, Ahmed Hellies, ma nato e cresciuto a Cagliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine proprio per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, girava con il suo monopattino per le strade del quartiere di Sant'Elia, quando all’improvviso ha visto comparire in via Schiavazzi un equipaggio della Volante. L’uomo ha immediatamente abbandonato il mezzo e ha tentato la fuga, attraverso uno sterrato, portando con sè una busta. Gli agenti sono riusciti a fermarlo e a quel punto, dopo la perquisizione, è scattato l'arresto. Si tratta di un pusher in monopattino, insomma, monitorato da tempo dagli agenti della polizia.

Il fatto

Già decollato come strumento per la mobilità alternativa di massa, il monopattino è diventato il mezzo di trasporto prediletto dagli spacciatori: a Sant’Elia, l’uomo poteva muoversi velocemente da un cliente all'altro grazie al suo monopattino elettrico. Il pusher, residente in città, era già monitorato da tempo dagli agenti della polizia per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane alla vista degli operatori si è dato subito alla fuga, abbandonando il suo monopattino ma tenendo tra le mani una busta di plastica, cercando di dirigersi verso uno sterrato per cercare di far perdere le sue tracce. Gli agenti, senza mai perderlo di vista, sono riusciti a bloccarlo. All’interno del sacchetto hanno trovato quello che sospettavano: delle bustine di marijuana. Successivamente, il controllo è stato esteso anche all'interno della sua casa dove gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, 250 grammi di cannabis, circa 2 grammi di cocaina e una somma di denaro per complessivi 310 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Inevitabile, a quel punto, per il 30enne l’arresto per spaccio di stupefacenti.

Pusher eco-friendly

Il monopattino elettrico veniva utilizzato per sperimentare uno stile di spaccio “mordi e fuggi”, già utilizzato in altre realtà. Ma, stavolta, al trentenne non è bastata la tecnologia a salvarlo dall’arresto. Perché già noto agli operatori di polizia per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, l’uomo è stato immediatamente fermato per un controllo. Al termine degli accertamenti, poi, è stato accompagnato all’interno della propria abitazione e tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il pusher, come detto, ha anche tentato la fuga, cercando di evitare i controlli correndo attraverso un grande spiazzo sterrato. Tutto inutile, perché gli agenti lo hanno bloccato. E ieri mattina, l’uomo è stato processato con rito direttissima.

