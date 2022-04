Negozi e case nel mirino dei ladri 

Da una prima verifica degli investigatori, pare che l’impianto di video sorveglianza dell’attività automatizzata possa essere stato manomesso proprio grazie allo slaccio dell’energia elettrica. Ma il ladro potrebbe aver commesso il classico passo falso, non tenendo conto che altre telecamere sono presenti nella zona e avrebbero ripreso l’intero raid. In particolare, ma non c’è conferma, i carabinieri avrebbero già chiesto di poter visionare le immagini del sistema di videosorveglianza della vicina ricevitoria-scommesse e di una tabaccheria.

Dopo l’allarme, scattato ieri mattina in via Cagliari, sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Secondo una prima ricostruzione, ancora del tutto sommaria, il ladro (ma potrebbe esserci stato anche qualcuno a fare da palo) avrebbe staccato la corrente dall’esterno, disattivando gli impianti d’illuminazione e di alimentazione delle macchinette che distribuiscono giorno e notte sia bibite, caffè, ma anche merendine e altri prodotti d’uso quotidiano.

Venerdì scorso un ladro avrebbe scassinato la porta di un centro estetico di via Cagliari, non trovando però all’interno denaro da portare via. Domenica notte, invece, il colpo è stato ripetuto a distanza di poche decine di metri, nella rivendita automatica “Mandas Vending”. Scassinati alcuni distributori, lo sconosciuto sarebbe riuscito anche a forzare e portare via il bancomat con i soldi che venivano custoditi all’interno. Al momento i titolari dell’attività stanno ancora facendo un inventario per effettuare la stima del furto e dei danni da comunicare nella denuncia.

L’emergenza

I controlli

I precedenti

Sabato mattina, invece, le titolari di un centro estetico che si trova a pochi metri dalla rivendita svaligiata hanno scoperto che qualcuno aveva forzato la porta riuscendo ad entrare nel negozio. Nella cassa non c'erano soldi e le attrezzature più costose sarebbero state difficili da portare via, dunque i danni sarebbero limitati. Ma da alcune settimane, l’allarme per il pericolo di furti è scattato anche in altri quartieri di Sestu dov’è stata visto circolare una persona ritenuta sospetta. Alcuni rioni, primi fra tutti Dedalo e Ateneo, hanno infatti attivato delle catene di sorveglianza via whatsapp tra residenti: ogni vicino controlla ciò che accade e lo segnala ad altri.

Alcuni furti in abitazione, inoltre, sono stati denunciati alla fine del mese scorso, mentre in precedenza erano stati filmati dei ladri che rompevano i finestrini delle auto per rovistare all’interno nella zona di via Fois. Quella volta il sospetto cadde su degli stranieri, ma questa volta il ladro potrebbe già essere stato identificato dalle immagini in un giovane con precedenti specifici.

