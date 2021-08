Negozi e botteghe alla riscossa 

La parte più dura della crisi post pandemia sembra alle spalle e ora il Centro commerciale naturale di Monserrato si prepara a un autunno di lavoro intenso per rilanciare le iniziative a sostegno del piccolo commercio.

«La nostra associazione nasce con lo scopo di aiutare i commercianti, gli artigiani, i professionisti e tutte le attività produttive del paese a rendersi conto che l'unione fa la forza», spiegano il presidente Giuliano Loddo e il vicepresidente Luciano Pisu. «Non possiamo certo impedire la nascita dei grandi centri commerciali, ma dobbiamo valorizzare le piccole attività come le botteghe e negozi di quartiere: il cittadino di Monserrato, deve sapere che nella sua città, può trovare sia il panificio che il negozio di abbigliamento, la salumeria e anche che il gommista. La nostra associazione ha anche uno scopo sociale, vuole riportare i cittadini a riscoprire la socialità che si ha incontrandosi all'interno delle attività commerciali».

La scommessa internet

L’associazione ha messo in campo anche un sito internet che diffonde servizi e prodotti locali, oltre a preziose informazioni di carattere fiscale, burocratico e relative agli eventuali bandi, a disposizione degli associati: «Il nostro sito internet CCN Monserrato è una vera e propria miniera di informazioni, non solo commerciali ma anche culturali, artistiche e storiche», spiegano dal direttivo. «È un invito a conoscere Monserrato in tutte le sue sfaccettature anche se la pandemia ha contribuito a distruggere le varie iniziative sociali, ma con il rispetto delle regole, distanziamento, igiene personale e mascherine, possiamo riprendere la socialità. I commercianti si sono mostrati attenti e ligi alle regole anti Covid, permettendo a tutti i clienti di continuare a fare gli acquisti in totale sicurezza».

Le iniziative

Il sito verrà ampliato e permetterà ai soci di utilizzarlo per la diffusione di coupon e sconti, precisa il tesoriere Valter Scioni: «Tra le prossime iniziative in programma, ci sarà quella di creare tra tutti i soci, la possibilità di essere un volano promozionale per ogni attività. Ogni socio avrà la possibilità di promuovere altre attività attraverso un consiglio diretto o attraverso coupon, indirizzando i propri clienti ad acquistare prodotti o servizi in città. Questo è lo scopo del CCN, un economia circolare all'interno di Monserrato. Se poi altri paesi dell'hinterland cagliaritano si vogliono associare siamo ben lieti di accoglierli».

Sguardo oltre i confini

Uno sguardo quindi rivolto verso le attività dell’hinterland per lottare insieme contro la fuga dei clienti verso la grande distribuzione. «I piccoli commercianti sono la forza dell’economia monserratina e devono capire che attraverso l’unione si riesce a fare la differenza», dice la segretaria Daniela Corona, «il punto principale è la condivisione degli obiettivi da raggiungere senza invidie e malumori. La grande distribuzione non la si riesce a fermare ma valutando i suoi punti deboli, si può offrire ai clienti tutti quei servizi che le catene non riescono a dare quali attenzione al cliente, prodotti selezionati, servizi di cortesia».

