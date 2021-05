«Negozi chiusi, ridateci il weekend» 

Puntuale, com’era stata annunciata, la protesta dei centri commerciali è esplosa in contemporanea in tutta Italia. E, tra occhi increduli e curiosi dei clienti, anche nell’Isola è andata in scena la stessa azione con i negozi del centro commerciale Le Vele & Millennium, alle porte di Cagliari, che ieri alle 11 hanno abbassato le saracinesche per chiedere la riapertura immediata nei weekend. Al megafono una voce spiegava che si trattava di «un gesto simbolico e pacifico», che ha coinvolto 30mila negozi e supermercati in tutta Italia, per poco più di 15 minuti, tanti sono bastati per urlare le loro ragioni: fateci lavorare sette giorni su sette.

I manifestanti

«Ci dispiace per il disagio creato ai nostri clienti, ma per noi è l’unico modo per far sentire la nostra voce», spiega Sara Poddesu commessa nello store di borse e valigie. «I negozi sono chiusi da fine ottobre e abbiamo avuto grosse perdite, la gente deve sapere che possiamo continuare a lavorare in totale sicurezza per noi e i nostri clienti». Una protesta che vede unite tutte le associazioni, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc-Consiglio nazionale dei centri commerciali e Federdistribuzione: a nome degli 800mila lavoratori dei centri commerciali chiedono al Governo la cancellazione delle misure restrittive che da oltre sei mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e prefestivi. Con una perdita di «oltre 40 miliardi di euro», secondo Federdistribuzione.

L’appello alla politica

Nel testo finale del decreto aperture, varato lo scorso 22 aprile dal Governo Draghi, non si parla della riapertura dei centri commerciali nel fine settimana, prevista invece nella bozza almeno nelle regioni gialle, colore che ormai caratterizza tutta Italia. Un dietrofront che le categorie non sanno spiegarsi. «Dal 15 maggio ci avevano garantito che avremo ripreso a lavorare nel weekend, invece tutto tace», si sfoga Valeria Cocco, responsabile di una gioielleria. «Siamo controllati e possiamo garantire distanze e sanificazioni come i negozi del centro. Abbiamo subìto abbastanza, per noi è importante riprendere con continuità». Tutti gli ottanta negozi del centro commerciale, che accoglie ogni anno oltre 9 milioni di visitatori, hanno aderito alla protesta, condivisa anche dai clienti, rimasti ad aspettare che il servizio riprendesse. Se le riaperture sono la priorità, sul tavolo dei sindacati di categoria ci sono anche i temi retribuzioni e contratti.

Il settore

«Si tratta di una categoria professionale che durante il Covid continua a lavorare con carichi di lavoro più alti ed esposti al rischio contagio perché non inseriti nel piano dei vaccini», sottolinea Cristiano Ardau, segretario generale Uiltucs Sardegna . Nel pomeriggio l’incontro a Roma con il capo di Gabinetto, a Palazzo Chigi: «Le prossime valutazioni del Governo – scrivono le associazioni – prenderanno sicuramente in considerazione le istanze della categoria per un'auspicabile riapertura a breve come richiesto».

