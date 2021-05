Negozi aperti sognando il “giallo” 

Sognando la zona gialla. La ripartenza per i commercianti oristanesi, dopo tre settimane di riposo forzato, è lenta e faticosa. La “promozione” in arancione ha permesso di risollevare le saracinesche, ma le restrizioni anti-Covid tengono gli affari col freno a mano tirato. «Rientrare in negozio e accogliere i clienti è stato bellissimo - afferma Francesca Tola, titolare di due attività in via Tirso - ma siamo ben lontani dagli obiettivi minimi per poter parlare di ripresa. Ci aspettavamo qualcosa di più: lunedì abbiamo lavoricchiato, ieri, complice il maltempo un pò meno».

Gli affari

Sono le donne a cedere più facilmente all’acquisto. L’altalena cromatica non aiuta. «La zona arancione è un’arma a doppio taglio - spiega ancora Francesca Tola - ci permette di aprire i nostri negozi, con tutte le spese vive che ne conseguono, ma taglia fuori la clientela dei comuni limitrofi». E per qualcuno significa rinunciare a una grossa mole di lavoro. «Molti dei nostri acquirenti arrivano dai paesi, il divieto di mobilità tra comuni ci penalizza - dice Giuseppe Catapano, dal suo negozio di tessuti - Speriamo di tornare presto in zona gialla. Nel frattempo cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno: dopo tre settimane di zona rossa, riaprire al pubblico ci ha fatto tornare il buonumore. Qualcosa si è mosso in questi primi giorni, i clienti hanno voglia di far compere». La conferma arriva da Titty Cadoni, titolare di un negozio di calzature in via Tirso. «La gente ha bisogno di frivolezza - dichiara - fortunatamente stiamo lavorando. Il paradosso è che abbiamo dovuto tenere abbassate le nostre serrande, nonostante siamo perfettamente in grado di gestire il flusso di ingressi in sicurezza». E sul passaggio in zona arancione precisa. «C’è molta disinformazione: molti clienti dei comuni limitrofi non sanno che possono raggiungere il capoluogo motivando lo spostamento con la necessità di acquistare un determinato tipo di prodotto».

La crisi

I problemi ci sono e si sentono. «È inutile negarlo – sostiene la commerciante – Mancano gli acquisti dei cassintegrati e delle famiglie che l’emergenza sanitaria ha fatto diventare monoreddito«. Capitolo a parte nei centri commerciali, dove le restrizioni, nei week-end, impongono la chiusura. «La ripresa va a rilento - fa sapere Floriana Bifulco, della catena Carpatinus - ma siamo felici di aver potuto far tornare al lavoro una quindicina di dipendenti che era in cassa integrazione». In attesa che tra gli scaffali il movimento riprenda a crescere, si studiano soluzioni alternative e c’è chi scommette anche sui negozi online per andare incontro alle esigenze dei clienti.

