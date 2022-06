Negli ospedali arrivano i medici in affitto 

Medico di pronto soccorso, licenzia te stesso. Così poi si è liberi di andare in una cooperativa che fornisce personale sanitario per lavorare sempre al pronto soccorso, ma con turni “umani” e per il quadruplo della paga da strutturato, cioè assunto nella Sanità pubblica. Succede in Veneto da sei anni, nelle Marche e in Sicilia da cinque, e presto anche in Sardegna si ballerà la stessa danza: quella che porta fuori dalle Asl e conduce alle coop sanitarie, alle quali è dedicato ora un bando della Regione per le cosiddette “guardie attive”: nel sito di Ares, l’Azienda regionale per la salute nata sulle ceneri di Ats, c’è il bando per gli “operatori economici” che forniscano medici ai pronto soccorso sardi durante il periodo estivo. Si lavora tre mesi e si guadagna quanto in un anno, con l’ulteriore vantaggio di avere le mani libere per poter svolgere altre attività sanitarie remunerative, perché le incompatibilità che valgono per gli strutturati - magicamente - scompaiono.

L’attacco alla Regione

Il bando dell’assessorato regionale alla Sanità è fortemente contestato da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. «Un primo passo verso la privatizzazione della Sanità pubblica», sbotta, «a costi molto più alti. Una sperimentazione che avevamo già visto a Oristano e a Ghilarza, nei pronto soccorso degli ospedali, e che ora sarà estesa a tutta la Sardegna. Dove i somministrati hanno già lavorato, si occupavano di codici bianchi e verdi. Ares ha imboccato la strada verso la privatizzazione», prosegue Agus, «e il problema della carenza di medici esploso con la pandemia da Covid-19 non potrà che acuirsi: perché è vero che i medici di pronto soccorso stanno cominciando a dimettersi per andare a lavorare nelle coop: guadagnano di più e lavorano meno». Ecco perché Agus parla apertamente di privatizzazione: «Con questo bando, Ares sta introducendo questa pratica nella nostra Sanità, sancendo così l’inizio di una nuova era: quella del profitto negli ospedali a scapito della qualità del servizio», s’infervora il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. «L’assessore Nieddu», conclude, «ha smantellato i pronto soccorso cagliaritani del Marino e del Santissima Trinità per mandare i medici negli hub vaccinali e nei reparti Covid del Binaghi e dello stesso ospedale di Is Mirrionis, ma avrebbe potuto utilizzare di più gli specializzandi», conclude Agus. Peraltro, al Santissima Trinità il pronto soccorso è stato inaugurato nello scorso dicembre, ma tuttora non è operativo.

L’assessore alla Sanità

Mario Nieddu, a capo della Sanità regionale, espresso dalla Lega, vola su ben altre rotte: «Al solito, l’opposizione lancia accuse, enuncia problemi ma non ha la minima soluzione da proporre», debutta nella discussione: «I medici non ci sono e non si possono inventare: in uno degli ultimi concorsi per venti medici, su 19 selezionati, cinque hanno rifiutato la sede e la quasi totalità degli altri erano strutturati altrove, quindi hanno usato il bando per la mobilità senza aumentare il numero di medici in servizio». Nieddu parla di fenomeno nazionale: «Al Cardarelli di Napoli, su 43 medici del pronto soccorso, si sono dimessi in 25»: andranno verosimilmente nelle coop, dove guadagneranno di più. E noi spenderemo di più per gli stessi professionisti che avevano già. «Ma le alternative ai medici in contratto di somministrazione», sospira Nieddu, «ora non ci sono. Anzi, non ci sono i medici».