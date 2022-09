Nebida tra degrado e rifiuti 

Nebida è una frazione divisa: c’è chi accusa l’amministrazione comunale di Iglesias e parla di «trascuratezza» e «degrado» e chi, invece, vede «migliorie rispetto al passato». Santa Barbara è la piazza principale, biglietto da visita e di accoglienza per i turisti: «Invece è un’area trascurata, abbandonata all’incuria, che necessiterebbe di un importante intervento di riqualificazione – sbotta Marino Vargiu, residente –. Questo spazio versa in pessime condizioni, non è mai stata curato, non c’è nemmeno l’impianto d’irrigazione. Inoltre, c’è una sorta di giardino incolto che ormai da tempo è usato come bagno pubblico non autorizzato. Le persone che vivono nei pressi devono fare i conti con gli odori nauseabondi provenienti dal vespasiano».

La rampa

Fernando Dessì, 56enne cittadino della frazione, la definisce una “situazione degradante”: «In quell’area non si può uscire di casa per prendere una boccata d’aria. È una condizione spiacevole, che fra l’altro si presenta proprio nei pressi dell’ufficio postale – aggiunge Dessì –. Lo stesso ufficio postale che accoglie una rampa per l’accesso ai disabili quasi sempre inutilizzabile per via della sporcizia che si accumula sullo scivolo, a testimonianza della trascuratezza nella pulizia. Non si può nascondere siano stati fatti dei passi avanti rispetto al passato, ma per certi versi Nebida rimane abbandonata a se stessa».Come abbandonate, per Marino Vargiu, rimangono alcune strade: «In diversi punti manca ancora un piano di urbanizzazione, in via Porto Flavia ad esempio alcuni residenti spendono di tasca propria per avere perlomeno un basamento in cemento della carreggiata».

Il confronto

Ma la stessa frazione si divide su quello che è l’operato dell’attuale amministrazione comunale: «Alla quale mai ho risparmiato critiche – racconta Salvatore Cappai –. Ma devo prendere atto del fatto che negli ultimi anni ci sia stata una decisa inversione di tendenza. C’è un’attenzione diversa rispetto alla frazione. Da fare c’è ancora tanto, ma le cose stanno cambiando. Inoltre occorre tener presente le difficoltà in cui incorre la stessa amministrazione nel dover fronteggiare una programmazione che deve tener conto dei vincoli dall’ente Igea. La costituzione di un comitato di quartiere favorirebbe di certo il confronto e le interlocuzioni fra i vari protagonisti». Un cambio di tendenza nell’amministrazione di Nebida che viene evidenziato anche sui canali social, dove diversi cittadini appaiono soddisfatti delle migliorie apportate. Martin Cuccuru, proprietario di un circolo privato in piazza Santa Barbara dice: «Rispetto al passato sono stati ottimizzati e creati diversi servizi, è innegabile che qualcosa finalmente si stia muovendo».