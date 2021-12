neanche il bosa ferma la corsa della ferrini  

Bosa 1

Bosa (4-4-2) : Achenza, Riu (10’ st Maida), Ongania, Mattiello (28’ st Pischedda), T. Ledda, P. Carboni, Ruggiu, Unali (12’ st Bonu), Di Angelo, M. Carboni (1’ st Mastromarino, 29’ st Avelllino), Coquine. In panchina Ferraro, R. Carboni, S. Carboni. Allenatore Carboni.

Ferrini (4-3-3) : Sarao, Cuccu, Mudu, Simoni, Aresu, D'Agostino, M.Argiolas, Bonu, Camba, Usai, Murgia (33’ st Lecca). In panchina Galasso, Apice, Ruggeri, Sigismondo, F. Argiolas, Poma, Mattana, Boi. All. Pinna.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : 36’ pt D’Agostino, 21’ st M. Argiolas, 25’ st Ruggiu.

Note : espulso P. Carboni; ammoniti Mudu, Mastromarino, Pischedda.

Bonorva. Sul campo di Bonorva la capolista Ferrini continua la sua marcia in vetta, superando il Bosa per 1-2 e allungando di due lunghezze sulla seconda della classe Taloro Gavoi bloccata ad Ossi. La formazione di casa esce dal campo però a testa alta;: se il risultato fosse stato un pareggio nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Questo considerato anche il fatto che i planargesi hanno giocato buona parte della ripresa in dieci per l’espulsione di Paolo Carboni. Dal proprio canto, l’undici di Sebastiano Pinna ha saputo gestire il match con esperienza e seppur non disputando un grande incontro è stato bravo a condurre in porto una vittoria molto importante.

La partita

La Ferrini passa in vantaggio al 26’ del primo tempo con D’Agostino che calcia da fuori area un tiro che si insacca imprendibile alle spalle di Achenza. Nella ripresa i primi della classe raddoppiano al 25’ quando su azione d’angolo Matteo Argiolas trova la zampata vincente. Seppur tramortito il Bosa reagisce e, pur in inferiorità numerica, riesce a dimezzare le distanze con una bella conclusione di Ruggiu che trafigge Sarao. I locali credono nella rimonta, tante altre volte riuscita nel finale di gara, andando vicini al pari con Coquin che sfiora il palo al 31’, mentre successivamente due belle giocate corali in area di rigore non vengono sfruttate dagli attaccanti.

Le reazioni

A fine incontro grande soddisfazione nella Ferrini per tre punti pesanti conquistati contro un avversario in grande salute. In casa bosana, la delusione per la sconfitta è attenuata dalla ottima prova disputata e soprattutto dalla soddisfazione di essere in un momento molto positivo. Rispetto alla prima fase del torneo la squadra ha cambiato decisamente passo e Carboni ha trovato l’amalgama giusto pur in una situazione ambientale difficile: i bosani non possono giocare nel campo Italia da inizio stagione per i lavori di ristrutturazione e disputano a Pozzomaggiore o a Bonorva le gare interne mentre per gli allenamenti si devono accontentare del campo in terra battuta di Suni.

