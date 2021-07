Navigare gratis tra i lecci del Seleni 

In attesa che la fibra faccia navigare velocemente cittadini e imprese, l’amministrazione pensa al Wi-fi gratuito nei principali punti di interesse della cittadina. Non solo scuole, centro storico e campo sportivo. Tra qualche mese si potrà navigare gratuitamente anche al bosco Seleni, la grande foresta che sovrasta la cittadina.

Il comune di Lanusei si è aggiudicato un finanziamento dell’Unione europea di 15 mila euro, con il quale realizzare in luoghi pubblici degli hotspot (punti di accesso senza fili). Con i fondi del bando Wifi4Eu, questa la denominazione, l’amministrazione ha in progetto di installare 10 accessi gratuiti alla rete Internet lungo tutta la piana del bosco e in alcuni punti nevralgici della cittadina, tra cui il centro, il campo di Lixius, le scuole. Con un altro finanziamento i punti gli hot spot arriveranno a 18.

Attrattore

La copertura con il Wi-fi gratuito della piana del polmone verde è considerata fondamentale dall’amministrazione, non solo per i cittadini che comunemente vivono il bosco, ma soprattutto in chiave turistica, quando saranno ultimati e attivati tutti gli attrattori della montagna in cantiere. Una parte dell’infrastruttura necessaria all’installazione degli hotspot è stata già realizzata. Per completare tutta l’opera - considerando agosto nel mezzo - ci vorranno un paio di mesi.

Il futuro

L’assessore ai servizi tecnologici, Renato Pilia, 32 anni è ottimista: «Il Wi-fi gratuito al bosco è la prima parte di un progetto che vede la realizzazione di 18 hotspot per tutta la cittadina, fondamentale per sviluppare l’offerta turistica della piana e renderla al passo coi tempi. Una volta completato, porterà a coprire tutto il centro cittadino e le zone con i maggiori punti di interesse, integrandosi con quello della via Roma. È un servizio sempre più attento alle esigenze dei turisti, ma orientato a soddisfare la costante e sempre crescente richiesta di “rete” da parte dei cittadini. L’obiettivo è quello di migliorare la connettività del comune e ridurre il gap digitale tra cittadini». Infatti, parallelamente, qualche novità dovrebbe arrivare a breve per quanto riguarda la fibra. L’assessore Pilia anticipa «Questo è un progetto complementare alla rete ottica per potenziare l’offerta tecnologica del paese. A breve ci saranno novità sulla fibra, fondamentale per privati e imprese, che annunceremo con una conferenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA