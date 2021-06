Navi e aerei, marcia trionfale 

“

All’aeroporto di Olbia contiamo di realizzare una buona estate e di mantenere questa tendenza anche nei mesi di spalla della stagione, fino a novembre. Siamo ottimisti per la stagione alle porte

In attesa della certificazione europea che consenta di spostarsi mostrando il documento, è ora possibile viaggiare con la certificazione di vaccinazione (prima dose o entrambe hanno durate diverse) o di guarigione dal Covid-19. Si può anche mostrare l’esito di un tampone nelle ultime 48 ore

La questione non è (non più) se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto: quello, dipende dal tasso di visione leopardiana che alberga in ciascuno di noi. La notizia è che quel bicchiere si sta riempiendo sempre di più: di passeggeri in arrivo, quindi anche di turisti, anche se i dati di due anni fa – quando conoscevamo solo l’influenza di stagione, tutt’altra cosa rispetto al SarsCoV-2 – restano ancora un miraggio. In compenso quelli dell’anno scorso, quando per viaggiare dovevamo avere motivi importantissimi, sono già abbondantemente surclassati. Dunque benvenuti, o meglio bentornati, in Sardegna ai turisti attratti anche da una fascia bianca ben più solida rispetto alla precedente, non foss’altro che stavolta è frutto delle vaccinazioni. Navi e aerei sono sempre più affollati malgrado ancora non ci sia il green pass , cioè il lasciapassare europeo per certificare l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid o, ancora, un test negativo nelle ultime 48 ore.

I traghetti

Nella decade fra il 21 e il 30 maggio, dunque un periodo recentissimo, nei porti sardi il traffico passeggeri è aumentato rispetto al 2020 del 354% per quanto riguarda gli arrivi e del 129% sul fronte delle partenze. Certo, sono comparazioni tra il periodo attuale e quello in cui viaggiare era pressoché proibito. Allora possono aiutare i dati che paragonano questi dieci giorni del 2021 con lo stesso periodo di due anni fa, prima del Covid: e sì, resta ancora tanto da recuperare, ma le cifre non sono un disastro. Nei porti che fanno capo all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (comprende Cagliari, Porto Torres, Olbia e Golfo Aranci), dal 21 al 30 maggio i passeggeri in arrivo sono stati 49.762, contro i 60.292 del 2019: un calo del 17,47%, ma che ha ben poco a che vedere con i miseri 10.946 arrivi negli stessi dieci giorni del 2020. «Lo confermo, siamo in netta ripresa», è soddisfatto Massimo Deiana, che dell’Autorità dei porti è il presidente, «ci stiamo riallineando con i numeri migliori degli anni scorsi. Con una cerca dose di ottimismo ragionato, considerate le tendenze, sono convinto che in questo mese di giugno recupereremo i grandi numeri cui siamo abituati». La zona bianca aiuta, Deiana ne è convinto, «e i dati positivi saranno migliorati giorno dopo giorno grazie alle nuove vaccinazioni. La notte è finita, ci stiamo risvegliando».

Gli aeroporti

Buone notizie anche per quanto riguarda gli aerei in atterraggio, i cui posti sono sempre più occupati. Il mese scorso il traffico di passeggeri a Elmas (arrivi e partenze) ha raggiunto quota 108.500: poco più di un quarto rispetto al maggio 2019, eppure è un buon dato perché la ripresa c’è ed è veloce. Ora, con la zona bianca, alla Sogaer confidano in un ulteriore miglioramento: «Già ci sono i primi segni», fa sapere il direttore commerciale David Crognaletti, «e sono molto incoraggianti». Aria di festa anche alla Geasar, la società che gestisce l’aeroporto di Olbia. Certo, gli arrivi la settimana scorsa sono stati 13.228 (quindi 27.320 in meno rispetto agli stessi giorni del 2019, con un calo del 67,4%), ma il recupero si vede e proseguirà. «Siamo ottimisti, prevediamo una stagione molto positiva allo scalo di Olbia», commenta l’amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello, «anche grazie all’hub per i tamponi aperto in collaborazione con il Mater Olbia. Contiamo di realizzare una buona estate e di mantenere questa tendenza anche nei mesi di spalla della stagione, fino a novembre». Sono agguerriti anche all’aeroporto di Alghero (proprietà di F2I, come quello di Olbia), dove i dati sono in crescita già ora, ma il boom è previsto, oltre che desiderato, per l'estate. Il picco dei voli sarà raggiunto in agosto: la società di gestione Sogeaal ha chiuso accordi per 160 frequenze settimanali tra lo scalo della città catalana e numerosi aeroporti italiani e di altri tredici Paesi, per un totale di 36 destinazioni. Un’iniezione di fiducia per tutti, dunque. Dopo quella del vaccino.

