Navi da Cagliari, niente cabine sino a settembre 

Come se non bastasse chi vuole staccare un biglietto per una nave in partenza o in arrivo da Cagliari si deve rassegnare: se va bene riesce ad accaparrarsi una delle ultime poltrone rimaste altrimenti si deve accontentare del passaggio ponte. Ma se va bene, perché sino a settembre le biglietterie Grimaldi (compagnia che si è aggiudicata la continuità territoriale da Cagliari) danno già il tutto esaurito per diversi giorni.Troppi, a dire il vero.

L’emergenza non riguarda più solo i voli. Nel pieno della stagione estiva scoppia la grana anche sul mare. E a pagarne le conseguenze sono i sardi e chi di turismo ci campa.

Sul fronte aerei, oggi sono oltre 40 le tratte che saltano nei tre scali sardi per lo sciopero proclamato nei giorni scorsi dai dipendenti di alcune compagnie aeree (Ryanair, Easyjet e Volotea) ma anche del personale Enav che incrocia le braccia dalle 14 alle 18.

Civitavecchia

Da Cagliari al porto romano la prima cabina disponibile si trova il 14 settembre, tra due mesi. Da domani e sino al 3 agosto si viaggia solo sul ponte visto che nelle otto tratte previste le poltrone sono già occupate. Poi biglietti esauriti sino all’8 agosto quando spunta solo il passaggio ponte così come la stessa disponibilità è prevista sino al 18. Dopo di che biglietterie chiuse sino al 31 di agosto; il 2 e 5 settembre solo ponte, il 7, 9 e 12 anche poltrona.

Non va meglio per chi da Civitavecchia vuole sbarcare a Cagliari: sino al 28 luglio solo ponte così come il 4 agosto. Biglietti esauriti dal 6 al 13 mentre il 18 e 20 si trova posto nel ponte. Dal 23 al 30 disponibili anche le poltrone e la prima cabina si può prenotare il primo settembre.

Napoli

Altra tratta, stessa disperazione. Nella Grimaldi sino al 31 luglio si trova spazio nelle poltrone, ma il 14 e 16 agosto la disponibilità è solo per il ponte poi navi piene sino al primo settembre quando si può viaggiare sul ponte.

Per chi invece da Napoli vuole arrivare a Cagliari questo mese, a seconda delle giornate un posto nelle poltrone si trova, altrimenti ci si accontenta del ponte sino al 3 agosto. Per trovare disponibilità poi bisogna aspettare il 17 e da quel giorno e sino a fine mese si viaggia anche sulle poltrone.

Palermo

Per sbarcare nel porto di Palermo invece il primo biglietto disponibile è il 23 luglio (poltrona), poi tutto esaurito fino al 13 agosto mentre il 20 e il 27 la disponibilità è limitata al ponte. Tratta inversa: il 24 luglio solo ponte poi se ne riparla il 14 agosto ovviamente «in passaggio ponte senza costi aggiuntivi», specificano da Grimaldi.

Lo sciopero

Oggi giornata da bollino rosso invece per chi deve viaggiare in aereo. Nei tre scali sardi sono oltre 40 i voli cancellati a causa dello sciopero proclamato dai dipendenti di Ryanair, Easyjet e Volotea ma anche del personale Enav: tutti lamentano carichi di lavoro eccessivi.

I controllori di volo incrociano le braccia dalle 14 alle 18 ma i disagi, per chi aveva scelto quelle tre compagnie aeree, scattano dalla mattina e dureranno tutta la giornata.

