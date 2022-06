Nave gasiera a Portovesme: i vigili del fuoco dicono sì 

Lo scorso novembre la Snam ha inviato il rapporto sulla sicurezza in riferimento alla nave gasiera e ai servizi connessi da installare nella banchina est, in quanto opere a rischio di incidente rilevante. L’istruttoria, curata dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco avvalendosi anche di esperti di altri enti, è iniziata a gennaio e si è conclusa ieri mattina con il nulla osta di fattibilità, un parere tecnico reso prendendo in considerazione i rischi di incidenti rilevanti legati alla presenza della Fsru. Un tassello importante che si aggiunge all’iter della gasiera, ancora non il via libera definitivo: il resto della partita si gioca nella Valutazione di Impatto Ambientale in corso al Ministero della Transizione Ecologica.

Nulla osta di fattibilità alla gasiera della Snam a Portovesme: ieri il Comitato Tecnico Regionale, riunito nella sede della direzione regionale dei Vigili del fuoco, ha dato parere favorevole sul rapporto preliminare di sicurezza presentato dalla Snam. Unico voto contrario quello del Comune di Portoscuso che ora promette battaglia, invitando i cittadini alla mobilitazione contro il progetto del rigassificatore galleggiante in porto.

L’istruttoria

Lo scorso novembre la Snam ha inviato il rapporto sulla sicurezza in riferimento alla nave gasiera e ai servizi connessi da installare nella banchina est, in quanto opere a rischio di incidente rilevante. L’istruttoria, curata dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco avvalendosi anche di esperti di altri enti, è iniziata a gennaio e si è conclusa ieri mattina con il nulla osta di fattibilità, un parere tecnico reso prendendo in considerazione i rischi di incidenti rilevanti legati alla presenza della Fsru. Un tassello importante che si aggiunge all’iter della gasiera, ancora non il via libera definitivo: il resto della partita si gioca nella Valutazione di Impatto Ambientale in corso al Ministero della Transizione Ecologica.

Dossier Snam

Ieri mattina, tra le pratiche analizzate dal Comitato Tecnico Regionale, c’era anche il dossier Snam: dopo mesi di istruttoria il Ctr ha espresso parere favorevole sulla fattibilità, escludendo quindi il rischio di incidenti rilevanti. Un sì a maggioranza, con l’unico voto contrario dato dal Comune di Portoscuso.

La protesta

«Quello espresso oggi dal Ctr è un parere tecnico preliminare su cui non possiamo entrare nel merito - dice il sindaco Ignazio Atzori - noi abbiamo detto un no motivato, con ragioni ambientali, politiche e amministrative. A questo punto serve una mobilitazione popolare forte per impedire che questo progetto si concretizzi, non possiamo permettere che la gasiera venga sistemata a Portovesme a danno della nostra comunità e di tutte le attività del porto. Dobbiamo mobilitarci, sperando di avere l’appoggio dei comuni vicini perché il danno non sarà solo per Portoscuso». Tra le questioni sollevate dal sindaco durante la videoconferenza per motivare il parere negativo è stato citato l’impatto cumulativo ambientale e sanitario, la preclusione di nuove attività e la paralisi del porto, l’utilizzo della banchina est, realizzata per separare il traffico merci dai passeggeri. «Durante la riunione abbiamo scoperto - dice il vicesindaco Giorgio Alimonda - che il terminale di Portovesme potrebbe essere utilizzato anche come hub, con bettoline più piccole che arriverebbero qui per rifornirsi dalla gasiera di Portovesme, con un ulteriore notevole aumento di traffico a discapito della funzionalità del porto».

I sindacati

Il parere favorevole arrivato ieri dal Comitato Tecnico regionale è accolto positivamente dal sindacato, che da mesi sollecita l’arrivo del gas per dare una prospettiva di rilancio al polo industriale, in particolare all’Eurallumina, la cui ripartenza è legata a doppio filo alla centrale a gas. «Se il Comitato Tecnico Regionale, dopo aver esaminato attentamente tutta la pratica - dice Francesco Garau, segretario della Filctem Cgil regionale - ha dato parere positivo evidentemente non sono stati riscontrati ostacoli e il progetto è fattibile. Adesso nella prospettiva della Fsru a Portovesme, attendiamo che si facciano i passaggi necessari per il dragaggio del porto, un’opera indispensabile che non può più attendere».

Nei giorni scorsi, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso al Mite, la Snam ha depositato le integrazioni in risposta alle osservazioni pervenute al Ministero. Era stata la stessa società a chiedere 120 giorni di sospensione dei termini per preparare le risposte. Ora i documenti sono stati depositati, ci sono quindici giorni di tempo per proporre osservazioni. «Un tempo assolutamente irrisorio e insufficiente - dice Angelo Cremone, Sardegna Pulita - non solo non hanno tenuto conto della popolazione locale, ma addirittura non ci consentono di valutare i documenti in tempi ragionevoli>.

