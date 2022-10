Nautica, shopping in Tribunale 

Il capannone che un tempo ospitava la fabbrica degli yacht Primatist ha un nuovo proprietario. Nella zona industriale di Tortolì sbarca la società Polo Nautico Viareggio, che nella propria sfera aziendale abbraccia alcuni tra i più prestigiosi marchi internazionali del panorama della nautica di lusso. L’asta di ieri mattina al Tribunale di Lanusei si è in chiusa in pochi istanti, giusto il tempo di accertare che nessun aspirante acquirente si fosse presentato per un rilancio rispetto alla trattativa portata avanti in gran segreto negli ultimi tempi. L’accordo sull’immobile è stato concluso per un importo che si aggirerebbe intorno ai 3,42 milioni di euro, offerta minima stabilita dal Tribunale (quella base era fissata a 4,5 milioni di euro).

La svolta

Per la zona industriale di Baccasara l’operazione è ossigeno che profuma di buste paga per l’intera Ogliastra. Secondo fonti autorevoli i nuovi investitori sarebbero pronti a reclutare una cinquantina di professionisti per poter avviare la produzione già all’alba del 2023. Ne è convinto Franco Ammendola, 71 anni, presidente del Consorzio industriale: «È un’operazione che dà lustro all’area industriale. Averla conclusa significa che prosegue il progetto del distretto nautico. Sono imprenditori importanti che investono e credono nella nostra zona e noi siamo ben felici di aver espresso parere favorevole all’acquisto della struttura».

Il sindacato

Anni di silenzio assordante sono seguiti al tramonto di Azimut e Abbate. Ora la svolta tanto attesa e anche la Cisl Ogliastra esprime soddisfazione: «Gli investimenti di questa natura - afferma il segretario, Michele Muggianu (40) - rappresentano un’occasione di crescita per il comparto della nautica e si sposano con le opportunità che saranno offerte dalla Zona economica speciale. Auspichiamo che gli investitori coinvolgano le parti sociali sui temi della progettualità e dell’occupazione collegata alle attività che si svilupperanno. Il nostro ruolo sarà propositivo e di supporto, in primo luogo sui temi legati ai fabbisogni formativi delle maestranze necessarie».