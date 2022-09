Nautica, l’Isola sulla cresta dell’onda 

Molte innovazioni riguardano la transizione ecologica. Del resto, nel trasporto marittimo sono in arrivo i traghetti ibridi elettrici per poter avviare la decarbonizzazione; vengono messe a punto le nuove tecnologie di “carbon capture” per ripulire l’ambiente e il ministero delle Infrastrutture ha stanziato 530 milioni di euro sul Pnrr per sperimentare l’uso dell’idrogeno nei trasporti di ferro e via gomma. Nella nautica da diporto le novità riguardano sia le imbarcazioni sia l’ambiente.

C’è anche il Made in Sardegna al Salone della Nautica che si è aperto ieri a Genova e per cinque giorni farà il punto sull’economia del mare che registra numeri e performances senza precedenti: la produzione sale a doppia cifra e la nautica è oggi il primo settore industriale per crescita percentuale. Lo dimostrano i dati della Confindustria: pur trattandosi di un’industria “giovane”, il mercato globale delle barche da diporto, stimato in 35 miliardi di dollari nel 2020, prevede un aumento annuo del 4 per cento nel prossimo quinquennio; per l’Italia il fatturato estero vale oltre tre miliardi di euro. Tra i vari segmenti del settore è boom degli yacht e sono gli americani i maggiori acquirenti (nel 2021 il mercato delle barche da diporto negli Usa ha superato i 15 miliardi di dollari). È un fatto positivo per la nostra economia perché il 70 per cento di traffico dei maxi e giga yacht avviene nel Mediterraneo e il bacino Sardegna-Corsica ne è la prima destinazione mondiale.

Un mercato giovane

Il vantaggio della nautica è che si tratta di un mercato ancora giovane, si evolve rapidamente e ha innovazioni che si verificano con una frequenza superiore a tutti gli altri settori industriali. A Genova saranno presentate 168 novità – e una, come vedremo più avanti, viene dalla Sardegna - mentre si potranno ammirare oltre mille imbarcazioni di 998 brand di tutto il mondo. Rispetto all’anno scorso il Salone ha guadagnato più spazi in mare, (+5,2% con otto banchine), e si pensa già alla prossima edizione del 2023 quando ci sarà il nuovo waterfront a terra con i canali navigabili concepiti dall’architetto Renzo Piano.

Le opportunità

Gentile con l’ambiente

Dalla Sardegna arrivano le “boe intelligenti”. Le presenta la Betty Buoys di Arzachena, una start up che ha brevettato un particolare ormeggio smart, combinazione perfetta tra tecnologia ed eco-compatibilità. La Betty Buoys ha sperimentato un ormeggio tecno-ecologico per ridurre la pressione sui fondali, limitando così l’impatto sull’habitat e sulle specie marine. Le boe intelligenti aiuteranno il diportista ad ormeggiare anche in condizione avverse. Non è tutto: un’App includerà anche i servizi rivolti ai gestori dei porti turistici e metterà in contatto i naviganti con le attività commerciali.

Tutte le proposte

Nell’elenco degli espositori del Salone nautico, si può notare che tra le aziende sarde la maggior parte è orientata alla produzione e vendita di gommoni ma non mancano i costruttori di altri tipi di imbarcazioni, come il Cantiere Navale Marino di Olbia che fornisce barche cabinate. Nel capoluogo ligure espone Given For Yachting di Porto Rotondo specializzato nel noleggio di grandi yacht, rappresentando importanti cantieri come Azimut, Tiara Yachts e Toy Marine. A Genova è presente una sola impresa di Cagliari, la Sea Water che produce da quasi vent’anni una gamma di battelli pneumatici da quattro a quindici metri per il diporto. La produzione avviene nello stabilimento di Cagliari con l’utilizzo di materiali come acciaio inox, teak. C’è poi Novamarine di Olbia, una storia trentennale caratterizzata dalla produzione di gommoni alla quale è stata apportata un’importante novità: il 90 per cento della produzione è realizzata con materiale espanso e non più coi tubolari tradizionali gonfiati ad aria. Espone, infine, G-tender del cagliaritano Davide Gessa dalla cui azienda di Olbia escono velocissimi gommoni, utilizzati per un film girato tra le coste galluresi e quelle di Dorgali e trasmesso da Netflix.

Storie e personaggi

In parallelo con l’esposizione, ci saranno gli “Incontri in blu” con persone legate al mare. E oggi al Galata, museo del mare genovese, l’ospite d’onore sarà Mauro Morandi, l’uomo che nel 1989 si fermò alla Maddalena con l’intento di guadagnare un po’ di denaro trasportando i turisti col suo catamarano. Poi sbarcò a Budelli e si fermò sulla spiaggia rosa diventandone il “guardiano”, resistendo alle intimazioni di sfratto e al freddo di trentadue inverni.

