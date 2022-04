Nautica e ambiente, la cantieristica sulle rotte del futuro 

Archiviato il debutto, la seconda giornata della Fiera prende il largo riempiendo le banchine di gente. Duemila accessi registrati, non solo “gente di mare”, stampa specializzata o futuri acquirenti, tra i curiosi dell’evento molte le famiglie e i turisti in vacanza.

Ambiente

Nel terzo talk in programma, moderato dal direttore del Cipnes Aldo Carta, si è parlato ampiamente di nautica e ambiente; un binomio spesso antitetico, ha sottolineato il manager nell’introdurre i relatori, «che può essere colmato coniugando l’aspetto di impresa e la responsabilità sociale della difesa dei valori di natura collettiva». Il modello che non può andare avanti, spiega Stefano Cucca, ceo di Rumundu, incubatore di innovazione sociale, è quello dell’economia lineare che va piegato all’economia circolare dove l’innovazione deve essere strumento militante. «Il settore nautico continuerà a produrre ma da dove arrivano quelle materie prime? Se riusciremo a riutilizzare gli “scarti” come materia prima, significherà non esaurire le risorse. Le aziende devono guardare i loro bilanci ma il consumatore, oggi, è sempre più attento a queste problematiche. E le aziende che si muoveranno per prime in questi termini saranno anche le più cool sul mercato».

Sostenibilità

Un’esperienza industriale che punta alla sostenibilità e alla fruizione del mare per le persone con disabilità, quella raccontata da Maurizio Fabiani, imprenditore nautico con base a Livorno, che utilizza alluminio e fotovoltaico. «I pannelli solari montati sulle barche permettono una navigazione al massimo di otto nodi – ha spiegato – eliminando i motori diesel e l’inquinamento acustico». Sul palco dell’arena Maestrale diverse le voci ambientaliste. «La generazione dei ricchi millennials, futuri consumatori della nautica, è molto attenta ai temi dell’ecosostenibilità. Il tempo non è ancora scaduto, abbiamo almeno dieci anni per trovare un equilibrio tra quello che prendiamo e quello che diamo in termini di risorse. L’industria però non deve aspettare le politiche calate dall’alto – ha detto l’executive Jan Pachner di One Ocean Foundation – Uno studio iniziato quattro anni fa sulla consapevolezza dell’industria sull’impatto ambientale ci dice che forse si comincia a capire di più ad esempio sull’impatto delle microplastiche nel mare».