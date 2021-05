Natura e buon cibo, Sarcidano e Barbagia pronti a ripartire 

La magia dei fiumi e del laghi, la natura incontaminata delle montagne, i segreti dei delle zone archeologiche e il richiamo della buona cucina: il Sarcidano e la Barbagia di Seulo sono pronti a ripartire e puntano deciso sul turismo. Grazie anche ai vaccini sulla paura prevalgono l'ottimismo e la voglia di ricominciare, con un pizzico di emozione, quasi un debutto. Dopo un anno terribile e una primavera segnata dalle restrizioni Covid: un’altra stagione persa, quella che si solito è importantissima per l’economia della Sardegna dell’interno.

Sarcidano

Alberghi, ristoranti, pizzerie e bed and breakfast cominciano a salutare nei fine settimana i primi turisti che da queste parti non sono mai solo ospiti ma una persona di casa. «Abbiamo investito su queste strutture», dice Fausto Coni, uno dei titolari dell'Hotel Ristorante Cardellino di Isili, «e i frutti si stanno cominciando a vedere, anche l'anno scorso non ci aspettavamo tanto eppure è stata un'ottima stagione». Le aspettative per il 2021 sono buone. «Abbiamo perso tanti eventi», prosegue Giglio Usai, 56 anni uno dei soci di dell’albergo Istellas sul lago di Nurri, «ma ci aspettiamo comunque lavorare grazie alla piscina, al battello sul lago che ha incrementato l'attività proponendo due escursioni al giorno, e al nostro punto di forza è il cibo».

Positivo il bilancio di questo inizio stagione anche per Agostino Vargiu di Omu Axiu a Orroli: «Siamo operativi da metà marzo, abbiamo avuto ospiti sardi ma adesso cominciano ad arrivare quelli stranieri». E sono proprio i motociclisti i primi ad occupare i posti nei tavoli all'aperto testimoni di una ripresa che tutti attendono da mesi. «Ci aspettiamo un miracolo», ha detto Sonia Lecca de Sa Muraglia di Nurri «così potremo pagare i debiti, siamo in un punto strategico, qui si fermano quando scendono al lago e facciamo di tutto per farli sentire ben accolti».

Riapre oggi l'hotel gli Antichi Ovili di Orroli. «Si può fare solo ristorazione all'aperto», ha detto Salvatore Sulis, «ma i turisti cominciano ad arrivare: puntiamo sulle risorse locale e sulla tradizione legata al mondo agropastorale».

Barbagia

Soddisfatta Patrizia Moi, titolare dell’hotel Miramonti di Seulo: «Mi ha sorpreso l'incremento di prenotazioni circa il 60% da Germania, Austria e Svizzera, l'anno scorso avevamo avuto un turismo interno, nord e sud Sardegna. Percepiamo il bisogno di muoversi e ritrovare il contatto con la natura». Interviene Luciana Lai, (Agriturismo S'Armidda): «Sono ottimista dopo la stagione di buio del 2020».

Angioletta Deplano, del B&B “La Rosa Gialla” crede nelle bellezze di Seui: «Credo andrà bene anche perché ho sempre rispettato le regole anti contagio». Angelo Dessì dell’agriturismo Carrighera confida nella campagna di vaccinazioni: «Speriamo di tornare ai numeri del 2017».

A Sadali Daniela Vargiu, dalla sua attività di affittacamere “Le case del folletto” parla di stagione promettente: «I numerosi contatti ricevuti confermano l'interesse crescente per il nostro territorio». Marisa Carboni riapre l’agriturismo “Su Coili” dopo sette mesi: «È stato un periodo difficile, non avremmo potuto resistere ancora a lungo chiusi».

Le attività dell’ecomuseo “Acque di Barbagia di Sadali” sono riprese lunedì scorso: «Abbiamo già molte prenotazioni, il 98 per cento sono sardi», dice Ornella Piroddi, guida turistica. Marcello Pilia, titolare della società servizi turistici, Philia di Sadali e convinto che la ripresa si vedrà a luglio e insieme a Luigi Murgia del polo museale di Seui è preoccupato per il la crisi del trenino verde: «Per noi è fondamentale, a marzo l’Arst aveva programmato otto viaggi, ma sono stati ridotti a tre».

