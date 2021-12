Natale, tutti a cena col tampone 

Insomma, nel secondo Natale con il Covid, tra allarmi che scattano al primo naso che cola, quarantene che si dilatano, precauzioni e possibili contatti, è il tampone rapido il compagno più richiesto delle festività. «Il numero di test giornalieri è più o meno lo stesso – afferma Flavia Cucca, titolare dell’unica farmacia di Zerfaliu – ma abbiamo notato che a richiederlo ultimamente sono in particolare i vaccinati. Le casistiche per cui si viene a farlo sono diverse. Sia per l’aumento dei casi Covid nelle scuole, soprattutto primarie, che per il ricongiungimento familiare in vista delle festività. Non abbiamo avuto il boom delle grandi città, ma anche noi abbiamo il nostro bel da fare».

Per questa ragione, i registri degli appuntamenti si sono riempiti subito: anche per i giorni festivi in cui viene meno la richiesta di test per entrare al lavoro. «C’è sempre quella fetta di non vaccinati che fa il tampone ogni due giorni per poter andare in ufficio», confermano dalla farmacia Piga di Cagliari, che dedica ai test il lavoro delle biologhe, oltre naturalmente a quello di chi gestisce le prenotazioni. «Poi c’è sempre stato quel gruppo di vaccinati che, invece, si sottoponeva al test in vista della partecipazione a un evento. Mentre ora stanno aumentando, sempre tra i vaccinati, le prenotazioni di chi vuole prendere precauzioni prima di tornare dalla famiglia per le feste».

A condizionare le famiglie non è solo il Super Green pass, che è entrato in vigore da qualche settimana e ha subito riacceso la richiesta di vaccinazioni, ma anche l’aumento dei contagi, che negli ultimi giorni ha assunto proporzioni notevoli. E così, la volontà di avere qualche sicurezza in più nell’incontro con i parenti (specie se anziani) spinge a lunghe code davanti alle farmacie per sottoporsi al tampone.

Mentre ormai stanno entrando nel vivo i giorni delle festività natalizie, le farmacie della Sardegna (come nel resto d'Italia) vengono prese d’assalto da cittadini che chiedono di fare il tampone rapido: non più solo i no vax, ma anche chi, pur vaccinato, preferisce cautelarsi maggiormente in vista degli incontri con i familiari durante le feste, per pranzi e cene.

Mentre ormai stanno entrando nel vivo i giorni delle festività natalizie, le farmacie della Sardegna (come nel resto d'Italia) vengono prese d’assalto da cittadini che chiedono di fare il tampone rapido: non più solo i no vax, ma anche chi, pur vaccinato, preferisce cautelarsi maggiormente in vista degli incontri con i familiari durante le feste, per pranzi e cene.

A condizionare le famiglie non è solo il Super Green pass, che è entrato in vigore da qualche settimana e ha subito riacceso la richiesta di vaccinazioni, ma anche l’aumento dei contagi, che negli ultimi giorni ha assunto proporzioni notevoli. E così, la volontà di avere qualche sicurezza in più nell’incontro con i parenti (specie se anziani) spinge a lunghe code davanti alle farmacie per sottoporsi al tampone.

Pochi posti liberi

Per questa ragione, i registri degli appuntamenti si sono riempiti subito: anche per i giorni festivi in cui viene meno la richiesta di test per entrare al lavoro. «C’è sempre quella fetta di non vaccinati che fa il tampone ogni due giorni per poter andare in ufficio», confermano dalla farmacia Piga di Cagliari, che dedica ai test il lavoro delle biologhe, oltre naturalmente a quello di chi gestisce le prenotazioni. «Poi c’è sempre stato quel gruppo di vaccinati che, invece, si sottoponeva al test in vista della partecipazione a un evento. Mentre ora stanno aumentando, sempre tra i vaccinati, le prenotazioni di chi vuole prendere precauzioni prima di tornare dalla famiglia per le feste».

Insomma, nel secondo Natale con il Covid, tra allarmi che scattano al primo naso che cola, quarantene che si dilatano, precauzioni e possibili contatti, è il tampone rapido il compagno più richiesto delle festività. «Il numero di test giornalieri è più o meno lo stesso – afferma Flavia Cucca, titolare dell’unica farmacia di Zerfaliu – ma abbiamo notato che a richiederlo ultimamente sono in particolare i vaccinati. Le casistiche per cui si viene a farlo sono diverse. Sia per l’aumento dei casi Covid nelle scuole, soprattutto primarie, che per il ricongiungimento familiare in vista delle festività. Non abbiamo avuto il boom delle grandi città, ma anche noi abbiamo il nostro bel da fare».

Lunghe attese

In prossimità delle farmacie le file arrivano fino alla strada. Non in tutte, infatti, è necessario prenotare: a volte basta mettersi in coda e attendere il proprio turno. In tanti, però, chiedono anche il tampone cosiddetto fai da te. In particolare sono le famiglie con figli in quarantena che vanno a caccia di test da fare in casa per cercare un po’ di tranquillità prima che l’esame molecolare chiuda o, nel peggiore dei casi, prolunghi l’isolamento.

«Da noi i tempi d’attesa sono di circa venti minuti in tutto, facciamo entrare una persona ogni cinque minuti», riprendono dalla farmacia Piga: «Ci sono però giorni in cui abbiamo anche tre turni assieme e quindi riusciamo a tamponare 3-4 persone contemporaneamente. Al banco, invece, è aumentata tantissimo la vendita di autotest da fare a casa». E la grande richiesta fa sì che negli ultimi giorni questo prodotto sia diventato introvabile in molte farmacie

Situazione simile nella farmacia Marongiu in via Risorgimento a Pirri. «Almeno un positivo al giorno lo troviamo», evidenzia Maurizio Mura. «Noi abbiamo il solito giro di pazienti non vaccinati che si sottopongono al test ogni due giorni per poter andare al lavoro, non lavoriamo su prenotazione e quindi capita spesso che ci siano lunghe file all’esterno della farmacia. Negli ultimi giorni è notevolmente aumentata la vendita dei test da fare a casa, ormai un po’ si è diventati autonomi anche nella gestione di questi antigenici. Ben venga anche un test prima di incontrare i parenti, soprattutto quelli anziani, ma è molto più saggio adottare comunque le solite misure anti-contagio».

Controllo preventivo

Il test rapido sembra anche essere il giusto compromesso per il cenone sia di Natale che di Capodanno non solo nelle famiglie, dove c’è chi dice no al vaccino, ma anche tra gli amici che decidono di trascorrere l’ultimo dell’anno insieme. C’è chi, invece, chiede il Green Pass e si è detto pronto a controllarlo prima di dare inizio alle danze la notte di San Silvestro, d’altronde VerificaC19, l’app per il controllo della certificazione verde, può essere scaricata da chiunque. “Niente ultimo dell’anno nei locali che stanno promuovendo super cenone e super serata con possibili assembramenti, a casa mia, pochi amici e tutti muniti di green pass e tampone rapido: festeggiamo in pochi, ma in sicurezza”, dicono oggi in tanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata