Natale sulla ruota panoramica 

Due ragazzi passeggiano in via Manno, poi si fermano davanti per un selfie. Dietro di loro, a fare da sfondo oltre alla viuzza della Marina, c’è la ruota panoramica con i suoi colori che cambiano in continuazione. La notizia che in tanti aspettavano è arrivata: la ruota, che tanti cagliaritani ormai considerano parte dello skyline del porto, continuerà a girare fino al 10 gennaio. La proroga è stata confermata dall’Autorità portuale con una precisazione: la ditta proprietaria (la City Eye srl di Salerno) dovrà procedere entro il 31 gennaio a smontare tutto e restituire l’area esattamente come l’ha trovata.

I proprietari

Il titolare della ditta, Loris Tulimieri, non può che essere felice. Aveva infatti fatto richiesta di proroga tramite pec: «È andata discretamente bene», dichiara, «certo, se non ci fosse stato il Covid con le relative chiusure sarebbe stato meglio, ma poi quando ci sono state le riaperture abbiamo avuto una buona affluenza. Poi nelle ultime settimane il maltempo ovviamente è stato un grosso ostacolo. Ci aspettiamo molte presenze nel periodo natalizio, tempo permettendo».

«Torneremo»

La domanda sorge spontanea: quello del 10 gennaio sarà un addio o un arrivederci? «Noi vogliamo tornare», spiega il titolare. «Faremo nuovamente domanda la prossima estate e se ci diranno di sì, torneremo molto volentieri. Cagliari è una città che merita, la gente ha risposto bene e noi siamo stati benissimo». Intanto la notizia della proroga della concessione è stata accolta positivamente dai cagliaritani, anche perché la ruota panoramica piace molto ai turisti.

Le reazioni

Fabiola Mereu e Cristiana Careddu scattano una foto alla ruota da via Roma. Dicono di non esserci mai salite, ma di volerlo fare molto presto: «Siamo entrambe paurose», afferma timidamente Cristiana, «ma avendo saputo che poi la smonteranno, abbiamo preso coraggio e ci siamo decise a fare un giro. Da sotto è bellissima, credo che sarà stupendo anche il panorama che potremo ammirare dall’alto». Corrado Fanari osserva la ruota direttamente da vicino, dal porto. È con il figlio Luigi di 7 anni e sta valutando con lui di salirci: «Sarebbe la terza volta», racconta, «la seconda con il mio bambino. Gli è piaciuta tanto e quando la vede mi chiede di fargli fare un giro. Così penso che ora saliremo. Mi fa molto piacere sapere che rimarrà ancora per qualche mese. Avrei preferito la lasciassero fissa, ma evidentemente non è possibile. Pazienza, godiamoci questi due mesi, sperando che non siano gli ultimi».

I commercianti

Sara Corona, dipendente del negozio di via Roma “Arte Sarda e Casa del Corallo”, è indifferente: «Non ci siamo neanche resi conto che c’è. Gli affari non sono aumentati, è come se non ci fosse mai stata». Anche Costanza Operti, della storica gioielleria Candido Operti, dice che non ha influito granché sull’afflusso di clienti nella sua attività. Ma aggiunge: «Ci fa piacere che continui a esserci, dà luce e vivacità a via Roma. Quindi, ben venga».

