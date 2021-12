Natale, il Covid non ha contagiato gli affari 

Vini e alimentari, il sempreverde capo di abbigliamento, intimo per lei, quindi scarpe, accessori (portafogli e cinture, soprattutto) e gli immancabili libri, giocattoli e gioielli. Non c’è virus che abbia frenato la corsa natalizia al regalo in città. Le cose sotto l’albero sono andate bene, almeno a sentire i commercianti. «Più 20-30% a seconda dei prodotti rispetto allo scorso anno», dice con soddisfazione Paolo Angius, titolare di Paul’s Bags e portavoce dell’associazione dei commercianti di via Manno e via Garibaldi “Strada Facendo”. «Bene, è andata molto bene, abbiamo lavorato oltre le aspettative», sottolinea Manuela Anedda, titolare di Fafà junior.

Boccata d’ossigeno

Ecco la fotografia di questo Natale nel commercio: strade e negozi affollati dal black friday di fine novembre e acquisti e pacchetti in crescita rispetto agli anni precedenti e non solo nelle vie tradizionali dello shopping. A incidere positivamente, dicono i negozianti, è stato anche il ricchissimo calendario di iniziative natalizie allestito per le vie della città dall’amministrazione. «Il carillon vivente, gli spettacoli di animazione itineranti, i videomapping, solo per fare qualche esempio, hanno richiamato tantissime persone che hanno approfittato per fare gli acquisti di Natale», spiega Paolo Angius. «Benissimo gli articoli da regalo, come accessori di pelletteria, un po’ meno bene, nonostante la ripresa rispetto a un anno fa, la vendita delle valigie», aggiunge.

I “classici”

A testimoniare di come, rispetto a un anno fa, il clima sia cambiato è il calo delle vendite di pigiami e tute da ginnastica (cresciute quando il Covid chiudeva ristoranti, cinema e teatri e spegneva la vita sociale) e la crescita delle vendite di abiti, giubbotti, scarpe. «Molto richiesto, quest’anno, l’abito per bimbi da indossare il giorno di Natale», spiega Manuela Anedda, Fafà. «Ma bene anche le vendite di sciarpe, cappelli, guanti, e pure felpe per “tutti i giorni”». «È stato anche per noi un Natale migliore di quello dello scorso anno», conferma Andrea Diaz, titolare di Vela Shop in via Rockefeller e Palazzo Doglio. «Tante persone, costrette a rinunciare ai viaggia, hanno approfittato per fare i regali di Natale», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Roberto Iorio, titolare della storica gioielleria di via Paoli. «Con i soldi risparmiati sui viaggi, molti si sono concessi un gioiello o lo hanno acquistato per se. I gioielli, per fortuna, sono un “classico” a Natale, e dopo le buone vendite registrate lo scorso anno anche stavolta le cose sono andata abbastanza bene», aggiunge. «Noi ci siamo salvati, perché alla fine Natale, per fortuna “tira” sempre, anche se non come avremmo desiderato. Ma è andata comunque bene», afferma Carla Verona, titolare dell’omino negozio di biancheria intima di pregio in via Paoli.