Natale casalingo anche negli hotel 

Non sono, insomma, numeri che fanno la differenza per gli hotel.

Nessuna recriminazione sul concertone mancato. «Credo si tratti di una scelta saggia. In ogni caso il pubblico del concerto, in media molto giovane, non rientra di solito tra i nostri clienti, ma neppure – a quanto mi risulta – tra quelli dei colleghi. Si tratta di persone che in genere prenotano nei b&b o prendono case in affitto, quando capita che vengano in albergo, si tratta al massimo di una notte».

«Non ci possiamo lamentare», commenta Maria Antonietta Sirca direttrice del Jazz hotel, quattro stelle e 75 stanze, a due passi dall’aeroporto: «A novembre è ripreso il movimento della clientela business, come sempre in questo periodo, e ci aspettiamo un inizio inverno di quasi normalità. Abbiamo tempi di prenotazione molto ristretti ma anche questo è normale quando si viaggia per lavoro. Quest’anno comunque contiamo di tenere aperto e di sfruttare il momento per le ferie del personale. Al massimo è possibile che si chiuda uno o due giorni a fine dicembre».

Sarà un Natale “in famiglia” senza tante ambizioni turistiche. Il calendario di eventi messo in campo dall’amministrazione comunale sarà presentato oggi ma è stato già annunciato che non ci sarà il tradizionale concerto in piazza o altre manifestazioni a rischio assembramenti e ci si dovrà accontentare di luminarie, iniziative di beneficenza e piccoli eventi destinati soprattutto alle famiglie. Un Natale di transizione verso la sospirata uscita dal tunnel. Ed è un Natale in famiglia anche negli hotel cittadini che sempre più restano aperti tutto l’anno, lontano dalle presenze estive ma comunque a regime sui ritmi invernali fatti da persone che lavorano, e che spesso lavorano in vista della prossima stagione, la cosiddetta clientela business.

I clienti business

Mancano i voli

Dall’altro lato della città, zona nord, ha aperto recentemente il Felix, hotel cittadino della giovane catena sarda di Agostino Cicalò e Paolo Manca (che oltre alla veste imprenditoriale, indossano quella di rappresentanti di Camera di Commercio e Federalberghi), 4 stelle e 69 stanze. «Che ad Olbia non si facciano eventi di peso non è una bella notizia ma è una scelta comprensibile considerata la situazione», osserva Cicalò: «Confidiamo comunque in una certa quota di movimento interno legato alle feste oltre alla clientela business». Il punto debole restano i voli. «Non possiamo pensare che arrivino turisti se abbiamo giusto due o tre tratte, – continua Cicalò – ora c’è qualche volo aggiuntivo sotto Natale, speriamo che ci siano più arrivi anche se tendenzialmente quello di questo periodo è soprattutto movimento interno». L’esordio del nuovo Felix (che ha preso il posto dello storico Royal) è stato comunque positivo e ha aumentato l’offerta di posti letto annuali secondo un trend ormai consolidato in città. «Tenere aperti in inverno ha ovviamente dei costi ma è necessario, anche in prospettiva, se si vuole investire seriamente. Più strutture aperte ci sono, più la città diventa attrattiva».

