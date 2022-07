Nasse nuove per i pescatori 

Dopo le fiamme, le lacrime e tanta rabbia arrivano gli aiuti. I pescatori del Consorzio di Marceddì non sono soli. Per loro, dopo il grave incendio avvenuto pochi giorni fa a Corru S’Ittiri, durante il quale sono andate in cenere oltre diecimila nasse, è partita una gara di solidarietà da parte di tanti colleghi di Terralba, non consorziati. Sono scese in campo anche diverse attività commerciali della zona. «Senza il loro aiuto sarebbe impossibile rialzarci - ha detto il presidente del Consorzio Antonio Loi - Siamo ancora senza parole, indignati per il grave gesto che abbiamo subito». Gliaiuti son arrivati da numerosi colleghi di Terralba e di alcuni paesi limitrofi.

Il Consorzio

«Abbiamo già ricevuto tante nasse nove - racconta il presidente - Mentre alcuni negozi di pesca hanno donato attrezzatura. In tanti hanno capito cosa stiamo vivendo. Un vero dramma. L’ennesimo dopo tanti atti vandalici contro di noi». Loi fa un appello anche alle forze dell’ordine impegnate per risalire ai colpevoli: «Chi ha messo i pescatori in ginocchio deve pagare. Noi abbiamo subito un crimine. È assurdo che nel 2022 ci sono persone con tutta questa cattiveria». Intanto due giorni fa ha fatto un sopralluogo alla peschiera di Marceddì anche la nuova Giunta comunale guidata dal primo cittadino Sandro Pili. Gli assessori hanno raggiunto la zona dove erano posizionate le nasse dei pescatori per rendersi conto del danno. Assieme all’esecutivo anche il consigliere regionale Emanuele Cera. Il giorno prima erano presenti anche gli amministratori di Arborea.

La condanna

Tanta solidarietà anche sui social. Ha voluto lasciare un messaggio anche il gruppo di opposizione del Consiglio comunale Insieme per Terralba: «Condanniamo questi metodi barbari che nulla hanno a che fare con la gente onesta e laboriosa di Terralba - ha scritto il capogruppo Cristina Manca - Non c'è posto per ciò che è fuori dalla legalità e dal rispetto per le persone e le cose. Questo gesto offende tutta Terralba e macchia in modo vergognoso l'immagine della stessa cittadina. Al presidente Antonio Loi e a tutta la categoria l'augurio di poter continuare a lavorare nella serenità che meritano».