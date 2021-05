Nascono tre nuove aree pedonali 

Nuovi spazi per i tavolini e le sedie in strada. In via Sassari, tra piazza del Carmine e via Mameli, in via Porcile, tra via Cavour e via Sardegna, in viale Regina Margherita, tra le scalette e via Roma, e nel tratto di via Malta che si affaccia in via Sassari, il Comune annuncia una nuova pedonalizzazione per andare incontro alle esigenze di bar, locali e ristoranti. Basterà una richiesta per sistemare i tavolini in strada e ricominciare a lavorare quando anche in Sardegna scatterà la zona gialla. Alla vigilia delle riaperture, il Comune prova a dare la sua risposta, accogliendo il grido di disperazione delle categorie produttive bloccate dal Covid. Già oggi comincerà la sperimentazione, poi lo stop alle auto definitivo partirà dal 24 maggio e andrà avanti fino alla fine di ottobre.

Il Comune

«Non possiamo recuperare il tempo perduto», spiega il sindaco Paolo Truzzu, «ma possiamo evitare di perdere altro tempo prezioso. La prossima settimana dovrebbe tornare la zona gialla», che significa riapertura dei ristoranti, «vogliamo farci trovare pronti per aiutare le categorie più colpite a ripartire fin da subito nel migliore dei modi». Esultano, naturalmente, i ristoratori: per molti, infatti, senza la disponibilità di spazi esterni, la pedonalizzazione rappresenta l’unica soluzione per ricominciare a lavorare. «È una bellissima notizia», afferma Laura Sechi, titolare di Vitanova cucina e dolci, «siamo particolarmente felici che l’amministrazione abbia ascoltato le nostre esigenze. Senza questa opportunità, non avendo altra disponibilità di spazi esterni, all’inizio non avremmo potuto lavorare», aggiunge.

La novità

Le nuove pedonalizzazioni decise dall’amministrazione si affiancano a quelle già istituite la scorsa estate: il tratto alto di via Sassari, tra via Mameli e il Corso, via Portoscalas, e via Baylle, tra via Roma e via Mercato vecchio. La nuova pedonalizzazione sarà totale, h24 quindi. L’unico accesso consentito alle auto sarà, come già accade nelle altre aree pedonali (vedi via Garibaldi, il Corso e via Manno), tra le 8 e le 10 del mattino per le operazioni di scarico e carico. «Siamo in una situazione particolare, le nuove pedonalizzazioni hanno l’obiettivo di far ripartire fin da subito un settore importante della città», dice ancora il sindaco Truzzu. E aggiunge: «Sappiamo che questa decisione provocherà un minimo di disturbo ai residenti», che per tutta l’estate non potranno contare su un buon numero di parcheggi a disposizione, «ma chiediamo un po’ di pazienza perché dobbiamo cercare di equilibrio fra tutte le esigenze».

Reazioni

La notizia è accolta quasi come una liberazione tra i ristoratori: «L’amministrazione dimostra una straordinaria sensibilità», dice Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «e riconosce in questo modo il ruolo fondamentale dei pubblici esercizi». «Potremo sistemare in tavolini in strada, senza la pedonalizzazione noi non avremmo avuto nessuna possibilità di lavorare fino a giugno, dato il divieto di utilizzare gli spazi chiusi. Speriamo che questa sia una rinascita», spiega Simone Murgioni, titolare di Inu e Pisca in via Sassari. «Siamo chiusi da troppo tempo ormai, a parte quel poco che abbiamo fatto con l’asporto solo per tenere l’insegna accesa», aggiunge. «L’amministrazione sta facendo tutto il possibile per andare incontro alle esigenze dei pubblici esercizi e questa nuova pedonalizzazione è un esempio», sottolinea Luca Sanna, uno dei titolari di Civico 8 in viale Regina Margherita. «La pedonalizzazione è una boccata d’ossigeno».

