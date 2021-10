Nascono le botteghe di transizione 

«Il regolamento è declinato in 15 articoli e si presenta agile e snello nella sua impostazione – precisa l'assessora –: all’interno del fabbricato denominato “laboratori di transizione” si sviluppano 17 cellule definite, appunto, “botteghe” aventi ciascuna la propria autonomia funzionale. Esse, come già detto, nascono con la finalità di avviare attività imprenditoriali e non possono essere intese quali luoghi nei quali stanziare le imprese a tempo indeterminato. La modalità di assegnazione sarà quella più confacente a un ente pubblico ossia attraverso procedura a evidenza pubblica e conseguente predisposizione di una graduatoria di merito che rimarrà vigente sino a esaurimento e comunque per un periodo massimo di due anni».

Una sede per aiutare le nuove imprese di Guspini. È stato votata all'unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale l'istituzione delle “botteghe di transizione” situate in viale Francesca Sanna Sulis.

L’idea

«Le botteghe sono nate con l’approvazione del Programma integrato d’area e realizzati nell’ambito del Piano insediamenti produttivi per favorire principalmente la nascita di nuove realtà imprenditoriali ed accompagnarle nel mercato» dichiara Stefania Atzei, assessora alle attività produttive della giunta del sindaco Giuseppe De Fanti.

I destinatari

Stefania Atzei sottolinea che «saranno ammessi il settore dell’artigianato, dei servizi e in generale tutte le attività ammesse al Pip con assoluta esclusione dei depositi commerciali». L’approvazione della graduatoria per la concessione in uso delle botteghe terrà conto delle categorie dei disoccupati o inoccupati che vogliano intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale, dei soggetti imprenditoriali che vogliano differenziare la propria attività intraprendendone una nuova, imprenditori che vogliano trasferire la loro attività dal centro abitato o da un altro comune nelle botteghe, con particolare riguardo alle attività legate alla green economy.

Le regole

A queste categorie verrà dato un punteggio secondo ordini di priorità.

La concessione delle botteghe sarà regolata da un contratto di locazione che avrà durata massima di cinque anni non prorogabile, questo per favore il ricambio ed evitare lo stanziamento per lungo tempo trattandosi appunto di “luoghi di transizione”. «Potranno fare domanda i residenti e non del comune di Guspini – ribadisce l'assessora che conclude –: sempre in coerenza con i principi ispiratori è stabilito un canone agevolato di concessione determinato in due euro al metro quadrato per i residenti e di quattro euro al metro quadrato per i non residenti. Il locatario, espletate le formalità previste, dovrà avviare l’attività imprenditoriale proposta entro 60 giorni dall’assegnazione dei locali. Contiamo di indire il bando all'inizio del nuovo anno».

