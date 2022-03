Nasce l’ecocentro del futuro 

Potenziare la raccolta integrata dei rifiuti a Villacidro per aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. È stato approvato dalla Giunta un progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (quello che in precedenza i chiamava “progetto preliminare”) da settecento mila euro, di cui si chiede il finanziamento mediante i fondi statali del Pnrr, previsti per “La linea d’Intervento, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

Il progetto approvato prevede infatti la realizzazione di un ecocentro di tipo informatizzato, funzionante con moduli “intelligenti” che consentiranno ai cittadini dotati di un’apposita carta elettronica di conferire in ogni momento rifiuti.

L’ecocentro

L’area che ospiterà l’ecocentro è stata individuata all’interno della zona industriale di Villacidro, e dovrebbe occupare una superficie di circa seimila metri quadri: una interessante peculiarità del progetto consiste nella possibilità di spostare le varie unità di raccolta (ecoisole automatiche) e collocarle in varie zone strategiche del paese. Le ecoisole sono in grado di controllare e verificare le tipologie di rifiuto conferito e saranno dotate di un sistema di videosorveglianza per evitare che nei loro dintorni non vengano abbandonati rifiuti.

Raccolta differenziata

Una volta a regime, il sistema dovrebbe consentire di superare l’attuale percentuale di raccolta differenziata: le ultime rilevazioni misurano un 77 per cento di differenziazione delle frazioni. Sarà possibile anche conferire direttamente piccole quantità di inerti (per esempio macerie derivanti da piccoli lavori di manutenzione) e di materiali speciali, come avanzi di vernici, solventi scaduti ecc. L’ecocentro per cui è stato chiesto il finanziamento non ha nulla a che vedere con l’isola ecologica la cui realizzazione è prevista in via Todde e deve essere realizzata da Avr, essendo stata compresa nella serie di servizi supplementari con cui l’azienda nel 2018 si era aggiudicata l’appalto di ritiro dei rifiuti a Villacidro.

Le singole ecoisole automatiche potranno anche essere posizionate in alcune località dell'agro di Villacidro, con lo scopo di ottimizzare gli spostamenti dei mezzi di Avr che oggi effettuano la raccolta, passando casa per casa, e consentire agli utenti di conferire i rifiuti prodotti ogni volta che ne avranno la necessità. Le nuove ecoisole consentiranno anche a chi le usa di pagare per quanto effettivamente conferito. «È uno dei primi passi – ha detto l’assessore all’ambiente Marco Erbì - che ci consentirà anche di arrivare con un’utenza maggiormente preparata e sensibilizzata a un futuro sistema di raccolta dei rifiuti con la tariffazione puntuale». Per accedere ai servizi dell’isola ecologica sarà sufficiente avvicinare la carta elettronica personale al lettore ottico di identificazione.