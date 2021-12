Nasce la zona artigianale 

Secondo il primo cittadino «diventerà uno snodo commerciale del sud-est, a soli cinquecento metri dallo svincolo della nuova strada 125 e a metà strada tra Cagliari e l’Ogliastra». Nell’area potrebbero trovare spazio diverse tipologia d’impresa, dalla nautica alla lavorazione del legno: «Non nascondo – prosegue Murgioni - che uno degli obiettivi sia quello di realizzare un cantiere nautico in grado di riconvertire i motori marini, di trasformarli cioè in motori elettrici. E poi spazio a tutte le attività artigianali e commerciali che ancora non ci sono sul nostro territorio o che magari ci sono e desiderano ampliarsi. Penso, per esempio, ad una grande sartoria, ad una falegnameria, ai fabbri».

L’area industriale era stata individuata in prossimità della borgata di Olia Speciosa già alla fine degli anni Novanta ma sino ad oggi mancavano le risorse per farla decollare. «Col finanziamento concesso – aggiunge Murgioni - possiamo finalmente dotarci di un'area che è strategica dal punto di vista geografico e che sarà in grado di creare economia e nuovi posti di lavoro».

Tra Olia Speciosa e Camisa, a pochi chilometri da Costa Rei. Sorgerà qui la zona artigianale e industriale di Castiadas grazie ad un finanziamento da quasi 1,2 milioni di euro (oltre alla quota che metterà il Comune pari a 130mila euro) in arrivo dalla Regione. Una ventina di lotti produttivi pensati «per essere all’avanguardia – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – sia dal punto di vista architettonico che tecnologico».

I fondi

L’economia

Ma le stesse attività commerciali presenti a Camisa «potrebbero beneficiare di questi spazi organizzati per svilupparsi sempre più». I lavori dovrebbero iniziare in primavera. Sarà realizzata la rete fognaria e idrica, l’impianto di illuminazione, le strade e i parcheggi. Al momento, oramai da quasi dieci anni, ci sono solo i cartelli con l’indicazione “zona industriale” in prossimità di una rotatoria. «La sviluppo della zona industriale – conclude il primo cittadino – in futuro consentirà l’unione fra le borgate di Olia Speciosa e Camisa».

La minoranza

Il progetto della zona industriale negli anni passati è stato portato avanti anche dall’attuale minoranza. «Ben venga – dice il consigliere Luigi Cappai – tutto quello che può portare sviluppo e benessere a Castiadas». Il capogruppo Gianluigi Molinari sottolinea l’importanza dell’area industriale e artigianale: «Non si può che essere a favore – dice - anche perché stiamo parlando di ordinaria amministrazione. Un Comune come Castiadas non può non avere un’area industriale. È un atto dovuto nei confronti delle tante realtà produttive». Ciò che conta adesso «è saper spendere subito e bene i soldi – prosegue Molinari – e soprattutto saper cogliere le ulteriori opportunità che offre il Pnrr. A beneficiarne sarà Castiadas, il Sarrabus e l’intera Sardegna sud est».

