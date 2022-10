Nasce la scuola per mamme e papà 

Per le famiglie che vivono in città - assicurano dal Comune - sarà un luogo di dialogo, di confronto e di crescita, pensato per essere al fianco di chi vive l’esperienza delle genitorialità in momento storico difficile. La scuola, finanziata dall’amministrazione comunale e a costo zero per i partecipanti, prevede un ciclo di venti lezioni spalmate durante l’anno accademico. In cattedra Lorenzo Braina, pedagogista e direttore del Crea, esperto di mediazione sociale e una sorta di guru per genitori e insegnanti. Si parte sabato 29 ottobre, con il primo reading educativo, per poi proseguire con i 5 appuntamenti sino a fine dicembre che vedranno lo sviluppo di diverse tematiche: dalla comunicazione con i figli alla gestione del metodo educativo e degli spazi di libertà, fino al corretto modo di gestire fenomeni come la rabbia, l’ansia e le fobie dei minori.

Dopo il successo del progetto sull’adolescenza, portato avanti nei mesi scorsi, il Comune punta sulla prima scuola permanente dedicata ai genitori: “Educando”, nata in collaborazione con il Crea, il centro per la creatività educativa. Con tanto di lezioni gratuite - che si svolgeranno a turno nelle scuole e parrocchie di tutti i quartieri, da fine ottobre sino ad aprile dell’anno prossimo - durante le quali si cercherà di supportare mamme e papà alle prese con i figli adolescenti, fra ansie e paure post Covid. E il numero di iscrizioni conferma le preoccupazioni e i disagi vissuti dai genitori al giorno d'oggi: 450 domande a fronte di 220 posti disponibili.

Il progetto

Per le famiglie che vivono in città - assicurano dal Comune - sarà un luogo di dialogo, di confronto e di crescita, pensato per essere al fianco di chi vive l’esperienza delle genitorialità in momento storico difficile. La scuola, finanziata dall’amministrazione comunale e a costo zero per i partecipanti, prevede un ciclo di venti lezioni spalmate durante l’anno accademico. In cattedra Lorenzo Braina, pedagogista e direttore del Crea, esperto di mediazione sociale e una sorta di guru per genitori e insegnanti. Si parte sabato 29 ottobre, con il primo reading educativo, per poi proseguire con i 5 appuntamenti sino a fine dicembre che vedranno lo sviluppo di diverse tematiche: dalla comunicazione con i figli alla gestione del metodo educativo e degli spazi di libertà, fino al corretto modo di gestire fenomeni come la rabbia, l’ansia e le fobie dei minori.

L’assessore

La scuola è stata fortemente voluta dall’assessorato alle Politiche sociali. «Un’esperienza innovativa perché rovescia lo standard d’intervento nei confronti dei figli senza tener conto della dinamica familiare, determinante invece per l’impostazione di un corretto percorso di crescita», sottolinea l’assessore competente Marco Camboni. «Una formazione pedagogica che sarà utile anche a prevenire, nei casi più complessi, l’intervento dei Servizi sociali».

Il docente

Un progetto che è già un successo vista la mole delle richieste. «Faremo in modo di includere quasi tutti già dal primo ciclo di lezioni», assicura Lorenzo Braina, docente dei corsi e ideatore del metodo “Educando”. Gli incontri saranno organizzati in due distinte fasce orarie in modo da riuscire ad ospitare i partecipanti divisi in due aule. E da gennaio si parte con i gruppi per età di interesse: da zero a 12 anni, e la fascia sino ai 24. «I genitori hanno bisogno di dialogare, di sentirsi compresi, ascoltati e soprattutto di sapere di non essere soli», dice ancora Braina motivando il boom di iscrizioni. «Già alcuni mesi fa, in occasione di un primo ciclo di incontri subito dopo la fase acuta della pandemia, era emerso un forte bisogno di confronto. La nostra scuola nasce per rispondere a domande su come impartire le regole, come educare, come gestire le emozioni e la richiesta di libertà. Ma sono previsti anche laboratori specifici per affrontare i problemi di ragazzi portatori di ansie, dipendenze, aggressività, fobie, spesso correlate al ritiro sociale».

