Nasce la cittadella dello sport 

Una pioggia di soldi per ridurre il gap infrastrutturale degli impianti sportivi nuoresi. È quello che arriverà a Nuoro grazie al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune di Nuoro è risultato beneficiario di un finanziamento di un milione e mezzo di euro nella misura di intervento “Sport e inclusione sociale”. L’annuncio arriva proprio dal primo cittadino Andrea Soddu. Soldi che consentiranno alla città, che solo poche settimane fa ha inaugurato a La Solitudine il suo primo campo con fondo in erba sintetica, di dotarsi finalmente di impianti più moderni ed efficienti anche per le altre discipline.

Non solo calcio

Il grosso dei fondi, circa 900 mila euro, sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo polo sportivo all’aperto all’interno dell’ex Artiglieria. Il progetto va ad integrare quello del piano delle periferie che vede nell’enorme area che un tempo era dell’Esercito, la realizzazione di un campus universitario. All’interno il progetto finanziato grazie al Pnrr comtempla campi gioco polivalenti per basket, volley e calcetto, campi da tennis e strutture di servizio.

In vasca

Il secondo intervento, finanziato con altri 600 mila euro, riguarda invece lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della piscina comunale di via Lombardia. Una struttura che quando nacque dopo la progettazione era già vecchia e che ora, per rispondere alle sempre maggiori esigenze della popolazione, sarà ammodernata.