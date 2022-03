Nasce la “Casa della musica” 

Una sala per i concerti, unica nel suo genere nel Cagliaritano. Si chiamerà la “Casa della Musica”, progetto che il Comune intende realizzare con i fondi della Città Metropolitana assieme alla sistemazione del parco sul Rio Matzeu. A darne l’annuncio è stata la sindaca Paola Secci che ha confermato la partecipazione di Sestu al piano integrato urbano dell’intera area vasta.

I progetti

«Nell'interpretare il tema della rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale, per il nostro territorio», annuncia la prima cittadina, «abbiano deciso di dare attuazione concreta a due progetti che modificheranno completamente il centro urbano. Si tratta del parco ludico-sportivo sul Rio Matzeu e della riqualificazione architettonica della ex-sede dell'Associazione Nazionale Combattenti in "Casa della musica e cultura”». Il primo intervento era stato già anticipato nelle scorse settimane, quando la Regione aveva sdemanializzato buona parte dell’alveo del torrente, in prossimità della via Piave. In quell’area, dunque, potrebbe ora sorgere finalmente il parco che era stato pensato una ventina d’anni fa, ma mai realizzato proprio perché si trattava di beni regionali. «Il progetto prevede la realizzazione di un parco fluviale che si sviluppa parallelamente al Rio Matzeu per circa mezzo chilometro», prosegue la sindaca. «L’intero lotto è percorso da una pista ciclopedonale e suddiviso in aree attrezzate a disposizione dei cittadini per utilizzo ludico-sportivo e ricreativo. Il parco è concepito come vero e proprio polmone verde, quindi la parte occupata dalla vegetazione sarà predominante e la sua posizione lo renderà usufruibile dai cittadini di tutte le età».

La casa della musica

La grande novità è finalmente l’intenzione di recuperare l’ex sede dei combattenti, sempre in via Piave. Ormai chiusa da anni, con dei campi da bocce inutilizzabili per la copertura in eternit, l’edificio diventerà la nuova Casa della musica. Un piccolo teatro-auditorium con sala d’ascolto i cui dettagli non sono ancora stati svelati. A finanziare le due opere sarà la Città Metropolitana di Cagliari che sta predisponendo il piano integrato dell’area vasta. Dalla chiusura del piccolo teatro Faccin in via Roma, ormai vari anni fa, Sestu non ha più uno spazio al chiuso per spettacoli e concerti.