Nasce la banca dati dei minatori di Monteponi 

Dodicimila mila storie di vita lavorativa e non, di tutti i dipendenti della miniera di Monteponi e dei suoi cantieri collegati, per la ricostruzione di uno spaccato del territorio che abbraccia un arco cronologico che parte dal 1871 e si conclude nel 1977. Si tratta del lavoro appena concluso dall’archivio storico d’Iglesias, pronto a presentare il lavoro di digitalizzazione effettuato su 12228 tessere personali dei minatori.

Il progetto

Un progetto, quello condotto e coordinato dalle archiviste Daniela Aretino e Giorgia Marcia, che regala alla città non solo una vera e propria “banca dati anagrafica”, ma anche la possibilità di avviare una serie di studi che permetteranno di approfondire gli aspetti culturali, sociali, politici ed economici di un secolo di storia: «Un esempio può essere la presenza femminile nel mondo delle miniere. - racconta Giorgia Marcia - Nell’immaginario collettivo si pensa ad un gran numero di donne impegnate nella mansione, eppure dalle tessere personali risultano essere 387 su 12228, meno del 3 percento in 100 anni di attività». Dati e curiosità che portano alla luce del sole un lavoro eseguito il più delle volte nelle viscere della terra e che, come capitato a Cinzia Loi, si è rivelato fondamentale per scoprire la vita di un uomo che non ha mai incontrato: «Sono cresciuta con il desiderio di sapere qualcosa di più su mio nonno, è morto giovane, nel 1936 poco prima della nascita di mio padre. - racconta Cinzia Loi - Sono riuscita ad ottenere la sua tessera personale, con tanto di foto e altre curiosità che in un certo senso hanno contribuito a farmelo finalmente conoscere. Ho persino trovato il tesserino del mio bisnonno e scoperto che alla sua morte, mia bisnonna scrisse al direttore della miniera chiedendogli se potesse inviarle del denaro per pagare la “cassa”».La prima tessera corrisponde alla prima assunzione nella miniera di Monteponi e risale al 1880: «Efisio Deidda, assunto a 13 anni - svela Marcia - pensionato nel 1932 con 911 lire di liquidazione dopo 52 anni di servizio» . E poi c’è la storia di Vincenzo Olla, assunto nel 1871 all’età di 11 anni in qualità di carichino: « Ovvero colui che si occupava del caricamento e dello sparo delle volate in miniera. - racconta l’archivista - Nacque nel 1860 e andò in pensione nel 1943, dopo 72 anni di lavoro, morì a 90 anni». Fra i documenti digitalizzati compaiono anche delle tessere di prigionieri di guerra assunti nel 1941 dalla società Monteponi, mentre dai “libri matricola” si evince come nel 1840 ( la legislazione all’epoca lo consentiva) venivano assunti anche bimbi di 8 anni.

Le informazioni

«Ci sono alcune tessere davvero ricche di informazioni - racconta l’archivista Daniela Aretino - dalle mansioni, agli spostamenti del lavoratore, dai suoi comportamenti, alle richieste per la pensione di silicosi. Inoltre 1462 di queste sono previste di fototessera. Entro la fine di giugno presenteremo il l avoro al pubblico » .