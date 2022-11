Nasce il “turismo delle radici” 

Tra poco più di un anno avremo il “Turismo delle Radici”, un evento nazionale, finanziato con venti milioni di euro su fondi del Pnrr, rivolto agli italiani di quarta o quinta generazione di emigrati. Sarà l’occasione per tanti viaggiatori di visitare i luoghi d’origine delle famiglie dei tanti emigrati «quando gli albanesi eravamo noi», secondo una definizione del giornalista Gian Antonio Stella. I “cantieri” del progetto per far venire in vacanza gli immigrati italiani sono stati illustrati da Giovanni Maria De Vita, coordinatore per il turismo delle radici e la comunicazione della Direzione generale per gli italiani all’estero della Farnesina, durante gli Stati generali del turismo che si sono svolti sabato scorso a Chianciano Terme. La platea potenzialmente interessata è ampia: basti pensare che, secondo i dati dell’Enit, (l’Agenzia nazionale del turismo), circa sei milioni di persone nel 2019 sono giunte in Italia per motivi riconducibili alla propria storia familiare con un indotto di dieci miliardi di euro.

Si ritrova l’identità

«Il riconoscimento identitario è importante per i connazionali all’estero», afferma De Vita, «ci sono persone che non parlano italiano ma che vogliono conoscere un paese, un borgo, di cui hanno sentito parlare sin da bambini, magari attraverso le tradizioni di famiglia che possono essere le più semplici, come il modo di fare la pasta in casa».

La filosofia

Si calcola che gli italiani di passaporto e di origine siano ottanta milioni e la comunità sarda, organizzata in circoli, è una delle più numerose, sparsa in tutto il mondo. Per loro si cercherà di selezionare alcuni eventi identitari coinvolgendo anche gli Enti del Terzo settore e gli operatori turistici. È la dimostrazione che investire nel turismo non significa soltanto restaurare gli alberghi e migliorare i servizi – cosa peraltro indispensabile – ma creare nuove professionalità e fidelizzare il rapporto tra i paesi e coloro che li visitano. Per De Vita si tratta di creare «un’offerta di working holidays», cioè la possibilità di offrire al turista esperienze di apprendimento e workshop delle attività artigianali e di specialità locali di cui, ad esempio, la Sardegna è ricca.