Nasce il primo centro commerciale naturale 

Il primo obiettivo è San Valentino, per poi passare ala primavera e «arrivare a una più grossa programmazione per il periodo estivo» aggiunge Piludu, «collaborando con l’associazione turistica quartese, pensando ad aperture e chiusure rimandante nei mesi più caldi, allo shopping sotto le stelle. L’anno scorso il Comune ha fatto tante cose, ecco noi possiamo fare da sponda. Siamo molto contenti di avere tra i nostri soci anche ragazzi giovani che hanno aperto di recente la loro attività in via Porcu».

Per ora ci sono 12 commercianti e un direttivo di 5 persone. Al comando il presidente Sergio Piludu gestore di Casa Olla. Il suo vice è Efisio Mameli titolare del ristorante Pani e Casu e poi ci sono la tesoriera Patrizia Laccu e i consiglieri Italo Deidda e Giannicola Cuboni. «Partiamo in dodici», spiega Piludu, «ma siamo pronti ad accogliere tutte le attività commerciali, artigianali e di servizi. C’è l’esigenza di stare insieme per coordinare le attività da fare, per abbellire la strada, per organizzare le iniziative in collaborazione anche con l’amministrazione comunale. In via Porcu ci sono 40 attività con potenzialità enormi. È vero che molti negozi negli anni hanno chiuso ma questo centro commerciale naturale può essere proprio un incentivo a rimettersi in gioco».

Dopo la caduta dei precedenti consorzi e un lungo periodo di silenzio, si riparte da via Porcu. Nei giorni scorsi è nato il Centro commerciale naturale via Capitano Eligio Porcu, che parte con idee chiare e obiettivi precisi: unire le forze per risollevare la strada con iniziative e collaborazioni con il Comune, con la speranza di coinvolgere quanti più negozianti possibile.

I fondatori

Obiettivo San Valentino

Lo spirito

Il vice presidente Efisio Mameli aggiunge: «È un’iniziativa spontanea nata con parte del vecchio consorzio, lo zoccolo duro di chi ha sempre cercato soluzioni e proposte. Adesso si riparte, c’è la necessità oggi di riorganizzare l’associazione. C’è stato anche un sollecito da parte dell’amministrazione sensibile al problema e siamo qui per ricominciare con grande entusiasmo. Qualche segnale lo abbiamo avuto anche con la concessione gratuita del suolo pubblico. Adesso ci aspettiamo un’adesione sempre più ampia da parte dei colleghi». Tra i soci iniziali c’è Olivia Murru, di Magie abbigliamento e intimo. «Sono molto fiduciosa, e incrociamo le dita che questa sia finalmente la volta buona per fare qualcosa di importante e costruttivo».

Tanti giovani

I soci più giovani, poco più che trentenni, sono Giannicola Cuboni (che è anche nel direttivo) e Nicola Caso del Game People (videogiochi e fumetti) e Alberto Pisanu del vivaio Bonshouse.

«Noi veniamo da via Marconi» raccontano Cuboni e Caso, «abbiamo deciso di allargarci e di venire qui in via Porcu, una strada più bella e più centrale. Speravano di trovare solo rose e fiori invece ci sono diversi problemi. Peraltro pensavamo che già ci fosse questo tipo di associazione, quindi quando abbiamo saputo che invece stava nascendo abbiamo aderito subito e con piacere. È importante coordinarsi per organizzare iniziative, per avere un dialogo con il Comune e anche per coordinare le aperture. Quando ad esempio c’era Sciampitta fino a tardi in piazza mercato noi abbiamo provato ad aprire ma eravamo in tre».

Alberto Pisanu di Bonshouse aggiunge: «Speriamo di poter crescere e di riuscire ad organizzare qualcosa che porti le persone in strada, unendoci anche alle iniziative del Comune: ad esempio se ci sono concerti, come successo la scorsa estate, organizzandoci tutti, per tenere aperto fino a tardi».

