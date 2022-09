Nasce il mercatone civico 

La destinazione finale resta la storica struttura di via Mazzini. Ma potrebbe esserci una tappa intermedia in via Costa per gli operatori che dal 2016 accolgono i clienti nei box di via Cimarosa. Sono troppo alti i costi di locazione di quella che in origine era stata individuata come sede provvisoria in attesa dei lavori di ristrutturazione del mercato civico, circa 136 mila euro all’anno, e ora il Comune valuta l’accorpamento di tutte le attività nell’edificio del quartiere Sacro Cuore.

L’incontro

L’ipotesi, che era già circolata mesi fa senza suscitare grande entusiasmo tra i diretti interessati, è stata illustrata a una rappresentanza di operatori di via Costa e via Cimarosa dall’assessora alle Attività Produttive Rossana Fozzi, dal dirigente comunale Giuseppe Pinna e dal responsabile del Suape Stefano Cadoni. E stavolta l’indice di gradimento sembrerebbe più alto. «È stato un incontro molto positivo – ha commentato l’esponente della Giunta – La nostra idea, condivisa con il sindaco Sanna, è di ottimizzare l’offerta dei mercati riunendo tutte le attività nella struttura di via Costa». Per l’amministrazione civica i vantaggi sarebbero molteplici: intanto la posizione, in una zona densamente popolata dove sono presenti parcheggi, servizi e scuole nelle vicinanze. Risparmiando sull’affitto si potrebbero investire risorse nella riqualificazione dello stabile di via Cagliari, nel quale sono rimaste attive solo quattro attività. «Con un’offerta merceologica più ampia e diversificata, accompagnata da una contestuale campagna di marketing e di comunicazione – osserva l’assessora - la struttura di via Costa potrebbe realmente rispondere alle finalità di un mercato civico». Oggi, infatti, oltre la porta scorrevole, tra box vuoti e corridoi deserti si respira un clima di generale abbandono. Non va meglio in via Cimarosa, dove in tanti hanno gettato la spugna dopo qualche anno di “esilio” forzato, in attesa dell’avvio dei lavori in via Mazzini. “i noti problemi sulla ristrutturazione dello storico mercato – prosegue Rossana Fozzi – stanno dilatando i tempi e aumentando a dismisura i costi di affitto di via Cimarosa. Si tratta di una struttura che non nasce come mercato civico, con limiti oggettivi che stanno diventando sempre più evidenti, come dimostra la chiusura di diverse attività che erano ospitate al suo interno».

Per il sindaco Massimiliano Sanna «il rilancio dei marcati civici parte dalla valorizzazione dell’esistente, ma avendo come obiettivo finale la riapertura della storica struttura di via Mazzini». Una partita complicata, che tra inadempienze, ricorsi e attese infinite, ha prodotto finora solo il completamento del parcheggio multipiano. La patata bollente ora è nelle mani dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. «Sono in corso fitte interlocuzioni con la Regione per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera», spiega. Il progetto prevede la totale demolizione del corpo esistente e la successiva ricostruzione. Ma il conto è salato, circa tre milioni di euro per restituire alla città il suo cuore commerciale.