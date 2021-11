Nasce il mega polo scolastico  

L’amministrazione comunale di Samassi ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021-23 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno in corso. Il valore totale stimato è di circa 15 milioni di euro, di cui poco meno di 3 milioni e mezzo riguardano il 2021. Numerosi e articolati gli investimenti, tra i quali spiccano la costruzione dell’auditorium comunale e del nuovo polo scolastico, che sorgeranno entrambi in viale San Francesco. Il primo comporterà una spesa di 1.614.000 euro; il secondo, finanziato con il programma regionale Iscol@, supererà gli 8 milioni da distribuire in più anni. «Sia l’auditorium sia il nuovo polo scolastico, che comprenderà la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado - spiega il sindaco Enrico Pusceddu - sorgeranno nella parte alta del paese. Il Piano di assetto idrogeologico ha vincolato molte zone, quindi abbiamo individuato questa che è comunque nel centro abitato e rispetta tutti i requisiti previsti. Inoltre - aggiunge - nelle vicinanze abbiamo appena riqualificato un campetto di quartiere. Un insieme di opere che valorizzano l’intero quartiere». Lavori che permetteranno al Comune di utilizzare le vecchie strutture per altri fini: «Sono pochissimi gli immobili di proprietà dell’ente - aggiunge Pusceddu - Con la realizzazione del nuovo polo scolastico avremo anche gli spazi da destinare ad altre attività».

I lavori fatti

Tra gli interventi realizzati quest’anno, uno dei più corposi è la bitumatura delle strade, con un investimento totale di circa un milione di euro, oltre alla conclusione delle opere di ristrutturazione di tutti gli impianti sportivi, all’ampliamento e alla riqualificazione del cimitero comunale (con una spesa di 600 mila euro), alla realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica nella strada di circonvallazione (140 mila euro) e all’implementazione del sistema di videosorveglianza nel centro urbano, con una spesa di 30 mila euro quest’anno e altri 100 mila il prossimo. Previsto nei prossimi mesi anche l’inizio dei lavori per il completamento del Pip Cungiau Sa Gora che comprende l’eliminazione del semaforo all’incrocio fra le vie Sanluri, del Commercio e dell’Industria e la creazione di una rotatoria. La cifra destinata a queste opere è pari a 300 mila euro.

Altri interventi

Alcuni progetti, come la manutenzione straordinaria della biblioteca comunale (200 mila euro), sono stati inseriti nei piani territoriali e vengono seguiti direttamente dall’Unione dei Comuni Terre del Campidano, di cui Samassi fa parte. Il prossimo anno è prevista anche la riqualificazione della piazza Italia (140 mila euro) e dell’area che in passato era destinata a ufficio della Polizia municipale (130 mila euro). «Investire in un anno oltre 3 milioni di euro è un ottimo risultato per un piccolo Comune come Samassi. Significa che negli anni scorsi si è seminato bene, siamo molto soddisfatti», conclude Pusceddu.