Nasce il distretto rurale, anzi due 

Si parla tanto di unire le comunità, condannando il campanilismo e poi ci si divide sui Distretti rurali. Organismi che rappresentano nuove opportunità per lo sviluppo imprenditoriale ai fine di raggiungere i mercati internazionali, attraverso le risorse finanziarie della Regione e dell’Unione europea. L’Oristanese non può perdere un’altra opportunità e in pochi giorni in provincia ne sono nati due

Provincia divisa

Il primo nato è il “Giudicato di Arborea” e vede coinvolti 22 comuni che fanno capo alle Unioni dei Fenici, di Parte e Montis della Marmilla e dei Comuni della Bassa valle del Tirso. Il secondo presentato ufficialmente ieri “Distretto rurale della Sardegna centro occidentale”, decisamente più rappresentativo vede uniti i 4 Gal, 9 Unioni, 88 Comuni, 477 imprese, le Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e le università di Cagliari e Sassari.

Giudicato d’Arborea

«Non ho mai promosso divisioni - commenta Andrea Santucciu sindaco di Marrubiu - ho sposato un progetto che mi sembra valido per il territorio, l’altro è arrivato dopo. Abbiamo deliberato l’avvio del Distretto nella scorsa primavera con l’Unione dei Comuni dei Fenici, con l’obiettivo di organizzare il territorio e coinvolgere attivamente tutte le realtà produttive per valorizzare le risorse delle nostre comunità. A questo punto auspico di poter realizzare un Distretto unitario».

Il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas ha rimarcato l’importanza della integrazione fra comunità della costa e delle zone interne. «In questi giorni sarà avviato il coinvolgimento del mondo produttivo - spiega il sindaco di Simaxis Giacomo Obino - delle organizzazioni di categoria, del mondo accademico e delle altre realtà sociali ed economiche che operano sui territori. Nei prossimi giorni andremo a definire e condividere strategie, azioni e la governance del distretto in cui la componente privata avrà un ruolo determinate».

Distretto rurale

A presentare l’altro Distretto è stato il sindaco di Sorradile Pietro Arca e attuale presidente del Gal Barigadu-Guilcer. «Più realtà con una visione aperta e condivisa - dice Pietro Arca - accompagneremo piccole e medie imprese in ampi mercati coinvolgendo anche l’università di Oristano, promuovendo un sistema produttivo differenziato che rilanci lo sviluppo sostenibile, partendo dalle infrastrutture come il porto e l’aeroporto. Sulla nascita dell'altro Distretto spero che ci ripensino».

Il sindaco di Morgongiori Renzo Ibba ha messo in evidenza che tutta la Provincia di Oristano, allevatori, pescatori, le grosse e piccole aziende debbano fare un unico Distretto: «Solo così si possono fare gli interessi collettivi e non dei singoli». «Lo spirito della legge è quello di unire le diverse anime del territorio - osserva Giambattista Ledda sindaco di Sennariolo e presidente del Gal Terre de olias. Credo si possa creare un unico Distretto che risponda alle esigenze dei diversi territori». Anche il presidente del Gal Sinis e presidente di Flag pescando Sardegna auspica un solo Distretto rurale: «Mi sono ripromesso di avviare un dialogo con alcuni dei sindaci che hanno promosso il distretto Eleonora d’Arborea - dice Sandro Murana - credo sia più conveniente fare un percorso unitario dove mettiamo assieme tutto un territorio. Di quei 22 Comuni che hanno aderito, alcuni si sono già sfilati, ma non voglio metterla sulla competitività. Stiamo preparando una proposta di partecipare a pieno titolo e pari dignità per dare a tutti lo spazio giusto e lo stesso rilievo». Il Comune di Oristano che non ha preso parte a nessuno degli incontri al momento sta alla finestra.

