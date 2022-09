Nasce il Cammino di Bonaria 

Tre vele stilizzate a ricordare quelle della caravella che la Madonna di Bonaria stringe tra le mani. Tre vele che richiamano per la forma scelta dell’artista Aldo Brigaglia, anche tre scalini: sono il simbolo di un cammino, quello di Bonaria appunto, che ha posato la sua prima pietra nel giardino del sagrato dalla Basilica di San Simplicio. Dal santuario dedicato al santo martire protettore della Gallura, inizia il “km 0”, ossia il primo passo per il cammino religioso di Bonaria che attraverso la Sardegna e toccando dodici tappe, arriva fino alla basilica di Cagliari, fino a “sa mere manna”, come viene chiamata la Madonna di Bonaria dai fedeli.

L’inaugurazione

Ad inaugurarlo, ieri sera, il neo nominato cardinale Arrigo Miglio, nella sua prima uscita da porporato. «Oggi si inaugura l’inizio di un percorso, dal chilometro zero andando verso il santuario di Bonaria, che io considero la mia casa, perché a Cagliari ho avuto modo di vivere molti momenti importanti», ha affermato il cardinale: «San Simplicio e la Madonna di Bonaria sono santi che ci ricordano l’evangelizzazione della Sardegna, segnata anche dal sangue dei martiri. Questo fa parte delle nostre radici e oggi più che mai tutti noi sentiamo il bisogno di avere delle radici che ci accomunano nonostante le nostre differenze». In un sagrato affollato di fedeli, si è siglata così l’unione tra le due chiese e quella tra i due estremi dell’isola, Olbia e Cagliari, da oggi uniti da un percorso spirituale. «Vuole essere un percorso di unità per l’isola, per i credenti e per i non credenti, e vuole anche essere un momento per ripensarci tutti dal basso», ha affermato Antonello Menne, avvocato e presidente dell’associazione Cammino di Bonaria, che insieme con altri appassionati, ha gettato le fondamenta di questo percorso. «Stiamo lavorando al progetto già da due anni, - ha spiegato Menne - per ricreare un’esperienza concreta con un percorso per tutti, pensato non per chi fa palestra, ma per chi vuole ritrovare se stesso, il silenzio e riscoprire le bellezze della Sardegna. Per questo stiamo studiando un tragitto accessibile a tutti».

Il percorso

Dodici tappe che toccheranno Padru, Alà dei Sardi, Bitti, Lula, Nuoro, Orotelli, Sedilo, Fordongianus, Usellus, Sanluri, Assemini per poi giungere a Cagliari. «Mentre provavamo il percorso, a Fordongianus un signore non credente, commosso dal nostro passaggio ci disse “io non ci credo ma portate una preghiera alla madonna di Bonaria per me e per la mia famiglia”, a simboleggiare quanto questo cammino, appena iniziato, sia sentito dai sardi tutti».