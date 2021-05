Napoli e Lazio, tocca a voi  

L’Inter si celebra, ma non solo. Perché Napoli e Lazio devono dare uno scossone alla loro classifica. La trentacinquesima giornata promette un ricco e importante programma in chiave Europa e salvezza, con quattro incontri previsti nella serata di oggi e altri sei distribuiti domani nell'arco dell'intera giornata.

La festa dell’Inter

Con lo scudetto già assegnato ai nerazzurri di Conte e due retrocessioni già certificate per Parma e Crotone, il quartultimo turno della massima serie accende i riflettori a partire dalle gare delle 15 con i due anticipi Spezia–Napoli e Udinese–Bologna. Per quanto riguarda il primo incontro, i campani, pronti a riscattarsi dopo il pareggio con il Cagliari che ha inaspettatamente frenato la corsa verso la Champions, si trovano a meno 2 punti dal trio di alta classifica formato da Milan, Juventus e Atalanta, tutte appaiate a quota 69 punti. Lo Spezia, dal canto suo, dovrà tirar fuori tutta la grinta necessaria per affrontare i partenopei: il Benevento, terzultimo in classifica dista infatti solo 3 punti dai bianconeri che, tra l'altro hanno già il Cagliari col fiato sul collo, a sole due lunghezze di distanza. All'andata è finita con una vittoria centrata dai liguri per 2-1.

Sono poche le preoccupazioni invece per Udinese e Bologna, che grazie a un campionato senza grandi cali e una guida tecnica all’altezza della missione, possono dormire sonni tranquilli, entrambe a 39 punti, lontane dagli affanni della retrocessione, rispettivamente all’undicesima e alla dodicesima posizione, con un più 8 dalla zona calda,a quattro turni dalla fine del campionato.

Piazza Duomo

Nella gara serale in programma alle 18, i neo campioni d'Italia dell'Inter, reduci dai grandi festeggiamenti e dalle polemiche infuocate per gli assembramenti dei tifosi sotto il Duomo, incontreranno a San Siro la Sampdoria, senza alcun problema di classifica, al nono posto con 45 punti. In caso di vittoria i nerazzurri arriverebbero al traguardo storico di 14 vittorie consecutive casalinghe, un primato per la Serie A. La Samp di Ranieri potrebbe – per la seconda volta consecutiva – la bestia nera dei milanesi, dopo la vittoria dell'andata.

Il ricco piatto del sabato calcistico si chiude con la gara delle 20.45 tra Fiorentina e Lazio. Match dalle forti emozioni da entrambe le parti: perché i biancocelesti - alle prese con la delicata questione del rinnovo del contratto di Simone Inzaghi, allettato da altre proposte - che devono assolutamente vincere per non perdere l’ultimo tremo per la zona Champions, dall'altra i viola che hanno bisogno di aumentare il più possibile il proprio score per poter archiviare la pratica salvezza, anche perché 35 punti sono ancora troppo pochi per potersi considerare del tutto fuori dalla bagarre. Proprio i biancocelesti, peraltro, sono uno dei peggiori clienti per la squadra allenata da Iachini: la Fiorentina infatti è la squadra contro cui la Lazio ha vinto e segnato di più in Serie A, ben 198 gol rifilati al club viola nella storia.

Le sfide di domenica

Domani gli altri imperdibili sei incontri che chiudono la 35ª giornata. Si partirà col lunch match delle 12.30 che vede affrontarsi Genoa e Sassuolo. Se i liguri vivono una situazione non tanto diversa rispetto alla Fiorentina, gli emiliani sono a caccia di una vittoria che potrebbe significare centrare il settimo posto occupato dalla Roma, quello che vale la qualificazione all’Europa. A seguire il blocco delle partite delle 15, con tre gare in cui – oltre il big match salvezza tra Benevento e Cagliari – troviamo Parma-Atalanta e Verona-Torino. Il programma prosegue alle 18 con Roma-Crotone e si chiude con la supersfida dei piani alti di classifica, tra la terza e la quarta, Juventus-Milan.

