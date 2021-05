Napoli, comanda Insigne 

Nell'attacco del Napoli l'unica certezza per domani si chiama Lorenzo Insigne. Il capitano, miglior marcatore stagionale degli azzurri con diciassette gol (tutti in Serie A), è il posto fisso nel tridente di Gennaro Gattuso, che per il resto ha da decidere gli altri due posti. Come centravanti è ballottaggio fra Dries Mertens e Victor Osimhen, che si sono alternati nelle ultime due giornate: nove giorni fa è partito titolare il belga, lunedì col Torino il nigeriano. Mertens quando vede il Cagliari si esalta: dieci gol in altrettante presenze, all'andata era assente per un infortunio alla caviglia. Entrambi sono in buona forma fisica e realizzativa, presumibile la staffetta a gara in corso. Sulla destra nelle ultime quattro partite il titolare è sempre stato Matteo Politano, ma Hirving Lozano sta aumentando il minutaggio dopo aver recuperato da un infortunio e, vista la buona mezz'ora da subentrato cinque giorni fa all'Olimpico, potrebbe avere la meglio.

Solo un assente

In giornata previsto l'elenco dei convocati, che dovrebbe vedere il solo Faouzi Ghoulam (stagione finita) come indisponibile. Il portiere David Ospina, fuori da venti giorni, anche ieri ha proseguito il suo recupero fra terapie e lavoro in palestra: può tornare a disposizione ma solo per la panchina, ormai è scontato che il titolare fra i pali sarà Alex Meret. Stanislav Lobotka è l'altro giocatore a parte, causa influenza, ma anche le sue condizioni non sono particolarmente preoccupanti (e non è in lizza per una maglia dal 1'). In più rientra dalla squalifica Kostas Manolas in difesa. Come di consueto Gennaro Gattuso e tutto il Napoli continuano il silenzio stampa, che va avanti da mesi: oggi in programma solo la rifinitura, non ci sarà conferenza stampa e i tesserati azzurri non parleranno nemmeno dopo la partita.

In corsa

Per il Napoli le ultime cinque partite valgono per ottenere un posto in Champions League, obiettivo che se raggiunto darebbe tutt'altra valutazione alla stagione. Rispetto alle dirette concorrenti i partenopei sono gli unici che non devono sfidare avversarie fra le prime sette della classifica. Dopo il Cagliari la squadra di Gattuso, che potrebbe lasciare a fine campionato, avrà Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona: l'Hellas e i friulani non hanno più obiettivi, le altre come i rossoblù sono alla ricerca di punti salvezza. Nelle ultime dieci giornate solo l'Inter ha tenuto il ritmo degli azzurri, che hanno ottenuto (come la capolista) otto vittorie e due pareggi, più la sconfitta per 2-1 nel recupero con la Juventus dello scorso 7 aprile.

