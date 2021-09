Nandez, un leone ferito  

Ieri Mazzarri gli ha affidato la fascia, in un 3-5-2 anomalo. Alle sue spalle Walukiewicz, che ha tenuto posizione, lasciando a Nandez l’iniziativa, ma senza la possibilità di sovrapposizioni. E con la retroguardia a tre, l’uruguaiano, in fase di non possesso, si è dovuto preoccupare anche della difesa, scalando come quinto e andando in difficoltà con il mancino dell’Empoli Marchizza. Ma proprio Nandez ha suonato la carica quando il Cagliari ha prodotto lo sforzo maggiore per recuperarla. Al 14’ della ripresa, infatti, è andato via alla sua maniera, con scatto, dribbling e sterzata, pescando poi Keita Baldé nel cuore dell’area. Ma il destro dell’ispano-senegalese, stavolta, si è fermato sul palo. El Leon ha ruggito ancora, cercando di trascinare i compagni, cercando di esorcizzare la sconfitta. Fino a quel cartellino giallo al 94’, quasi un gesto di frustrazione davanti all’evidenza del ko.

Scatti e dribbling sulla destra, ormai il suo territorio di caccia. Arrivato nell’estate del 2019 per sostituire Barella nel cuore del campo, ereditandone anche la maglia numero 18, Nandez ha trovato sull’esterno lo sfogo alla sua adrenalina. Poco disciplinato tatticamente, l’uruguaiano sulla fascia corre dall’inizio alla fine e sempre lì, stando largo, ha anche conquistato la fiducia del ct della Celeste Tabarez, che lo sta utilizzando come quarto di difesa. E a destra lo schiera anche Mazzarri. «Potrebbe diventare un trequartista, ma per ora vuol giocare largo e lo accontento», ha spiegato da poco il tecnico. Che, come i suoi predecessori, a Nandez non rinuncia.

Ci ha provato, fino alla fine. Anche quando la partita aveva ormai preso la strada sbagliata . Ma la resa non fa parte del dna di Nahitan Nandez, che anche contro l’Empoli, nel primo passaggio a vuoto della gestione Mazzarri, ha lottato per quel Cagliari da cui, quest’estate, avrebbe voluto separarsi. Ma chiuso il mercato, El Leon ha sotterrato l’ascia di guerra e ieri quei cori della curva sul “tirare fuori gli attributi” se li è fatti scivolare addosso.

Corsa continua

La gara

Ritorno a Napoli

Tre giorni per trasformare il dolore, perché di dolore si tratta, della sconfitta in nuove energie. Nandez contro il Napoli sarà ancora al suo posto. Una sfida speciale quella del “Maradona”. Perché proprio lì ha vissuto una delle emozioni più grandi in rossoblù, con la rete al 95’ dello scorso campionato, per un 1-1 decisivo nella rincorsa alla salvezza. E perché il Napoli è stata l’ultima squadra a bussare per El Leon, durante il mercato estivo, con una proposta indecente, prestito secco a 1 milione, rigettata immediatamente. E domenica sera Nandez vorrà dimostrare di valere molto di più.

