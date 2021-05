Nandez si è rimesso il Cagliari sulle spalle 

Non è proprio un goleador, Nahitan Nandez. Però è uno da corsa continua e che, spesso e volentieri, dalle parti del portiere avversario ci arriva. Ma fino a domenica pomeriggio, “El Leon” di Maldonado era ancora fermo a quell'unica rete realizzata il lontanissimo 7 novembre dello scorso anno alla Samp, una fuga in motorino a filar via alla difesa blucerchiata per poi superare in uscita Audero e scrivere il definitivo 2-0. Nandez ha ritrovato il gusto del gol 176 giorni dopo. Un'eternità, perché il Cagliari, che allora sognava il lato sinistro della classifica, nel frattempo è finito all'inferno e solo ora, anche grazie a questo suo guizzo al 94', ha tirato fuori la testa dall'acqua, dopo un'apnea di ben due mesi e mezzo. Anche se la riva, che pur si intravede, è ancora lontana.

Felicità

Su quel lancio di Duncan, a metà tra un'intuizione al millimetro e una preghiera, Nandez ci ha creduto più di tutti. Certo più del napoletano Hysaj, che si è limitato ad alzare la testa, battezzando troppo lunga quella palla. Nahitan, invece, no: si è lanciato, ha allungato il piede, toccando il minimo sindacale per superare Meret e poi correre, pazzo di gioia, sommerso dall'abbraccio dei compagni, quelli in campo e gli altri schizzati dalla panchina. E per una volta, dopo tanto tempo, un sorriso a tutta faccia ha sostituito quella tensione che da mesi era la sua maschera. A fine partita, Semplici se lo è coccolato e lo ha ringraziato. Perché se il Cagliari può giocarsi la salvezza in questo finale partendo da una posizione che nessuno avrebbe immaginato appena tre settimane è anche per merito di questo uruguaiano che non smette mai di correre e lottare.

Pronto alla battaglia

Tutto gli si può dire, tranne che non rappresenti lo spirito guerriero del Cagliari. Ieri Nandez ha scelto la pace del mare e della canna da pesca. <Recargando Pilas>, ricaricando le pile, ha commentato su Instagram. Dove, il giorno prima, aveva pubblicato la foto di quella vena al limite dell'esplosione mentre urlava nel deserto del “Diego Armando Maradona” tutta la sua gioia dopo la rete dell'1-1 e l'abbraccio selvaggio dei suoi compagni di lotta. Per lui un mare di like e, tra i commenti, quelli del connazionale Chevanton, ex Lecce, che lo ringrazia per averlo fatto... vincere al Fantacalcio.

L'uomo in più

A Napoli, con la copertura alle spalle di Zappa prima e Calabresi poi, Nandez ha potuto fare il... Nandez. Esterno con licenza di colpire. Non solo il gol, arrivato alla terza occasione della partita. Più clava che fioretto, sotto lo sguardo di un altro guerriero come Gattuso, che tempo fa lo avrebbe volentieri voluto nel suo Napoli. "El Leon”, dopo esser stato utilizzato come un tappabuchi, tra uomo a tutta fascia a destra e a sinistra, mezzala, mediano ed esterno d'attacco, spera di aver trovato il suo centro di gravità per poter essere decisivo. Anche perché il suo spirito di sacrificio lo porta sempre a dire “sì”, ma il gioiello di casa Cagliari non può essere un gregario per tutti i ruoli. La salvezza rossoblù passa anche dalla sua leadership, quella che lo fa amare dai compagni. Una leadership esplosa domenica a fine partita: <Questa squadra ha un’anima, uno spirito, un’umiltà che dimostriamo di avere partita dopo partita. E con questo spirito andremo a Benevento>. La temperatura è già alta: El Leon è pronto a ruggire.

