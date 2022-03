Nandez salterà anche il Milan 

Che fine ha fatto Nahitan Nandez? Una domanda che i tifosi del Cagliari, e non solo loro, continuano a fare e a farsi. Perché dal giorno dell'infortunio in Coppa Italia contro il Sassuolo sono passati quasi due mesi (era il 19 gennaio) e da quel giorno più volte il suo ritorno è stato annunciato, anche se sotto voce, ma non si è mai concretizzato. E Nandez non ci sarà neanche sabato contro il Milan capolista. Anche se, all'orizzonte, si intravede finalmente la luce.

Udinese nel mirino

Niente sorprese, Nandez sabato non ci sarà. Ma quella col Milan potrebbe essere anche l'ultima tappa del calvario uruguaiano. La lesione al collaterale rimediata con il Sassuolo dà ancora fastidio, ma, al di là dell'ottimismo dettato soprattutto dalla velocità di recupero dai precedenti infortuni e sempre frustrato, si stanno rispettando i tempi tecnici di due mesi per la ripresa di quel tipo di problema. E per tranquillizzare il giocatore, al suo primo lungo stop in carriera (a oggi 55 giorni dall'ultima volta in campo), in settimana il giocatore si sottoporrà a una visita di controllo a Villa Stuart. In caso di via libera, Nandez potrà aumentare i carichi di lavoro, con la speranza di tornare a disposizione dopo la sosta, per la trasferta di Udine o, al più tardi, la gara casalinga con la Juventus.

Annus horribilis

Proprio quella Juve che, durante il mercato di gennaio, aveva provato a portarlo in bianconero. Con poca insistenza, a dir la verità. Proposta low cost, prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 15, con obbligo in caso di qualificazione Champions, e altri 2 milioni di bonus. Operazione da 20 milioni in totale, ben lontani dai 36 milioni inseriti come clausola rescissoria nel contratto, cifra ormai irraggiungibile sul mercato attuale. Ma operazione sfumata anche per quell'infortunio rimediato in Coppa Italia e che ha frenato la Juventus, che avrebbe dovuto portare a Torino un giocatore infortunato, con la speranza di averlo solo per gli ultimi due mesi di campionato. La ciliegina sulla torta amara di questo 2022, iniziato male (positività al coronavirus e denuncia penale della ex compagna di Nahitan) e proseguito peggio, con la lesione del collaterale in una gara di Coppa Italia inserita nella categoria “partite inutili”, nella seconda (dopo i 22' finali della gara con la Roma) e fin qui ultima presenza di questo nuovo anno.